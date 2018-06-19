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Визажу и парикмахерскому делу обучат слабослышащих в Гомеле

20.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Визажу и парикмахерскому делу обучат слабослышащих в Гомеле
Проект «Образование без преград» по обучению слабослышащих людей визажу и парикмахерскому делу стартует в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Галина Пашед.

«Новый проект, старт которому будет дан на следующей неделе, направлен на содействие развитию и продвижению неформального образования для взрослых людей с ограниченными возможностями на территории Гомельской области. Он является частью широкомасштабной кампании по адвокатированию интересов людей с ограниченными возможностями», — сказала Галина Пашед.

В течение пяти месяцев на базе Центра инклюзивной культуры в Гомеле около 20 девушек будут осваивать азы визажа и парикмахерского дела. В качестве преподавателей выступят серебряный призер чемпионатов в Беларуси по визажу, лауреат международного фестиваля «Невские берега» в Санкт-Петербурге Ольга Тимошенко, а также специалисты салонов красоты и парикмахерских города. На практических занятиях участники образовательного процесса будут общаться с помощью сурдопереводчика. По окончании проекта будет организован выпускной с приглашением родственников участниц, а также партнеров.

Проект поможет расширить сферу применения возможностей и навыков слабослышащих людей. Полученные навыки пригодятся девушкам в повседневной жизни. Не исключено, что кто-то из участниц найдет себя и в профессиональном плане. "Мы хотим подчеркнуть, что тесное взаимодействие органов власти и общественных организаций имеет большую силу. Вместе можно обратить внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями, разрешить многие из них. Поэтому женский актив Гомельской области инициировал данный проект под лозунгом «Чтобы проблемы слабослышащих были услышаны», — отметила Галина Пашед.

Среди партнеров проекта — комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома, ОАО «Локон», специальная общеобразовательная школа №70 Гомеля для учащихся с нарушением слуха, Гомельская епархия Белорусской православной церкви, Центр инклюзивной культуры. Инициатива реализуется по крупному международному проекту «Учиться, чтобы действовать», финансируемому представительством Европейского союза в Беларуси и DVV International — Институтом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов.

Как отметила собеседница, организаторы не намерены останавливаться только на этих видах деятельности. Среди возможных профессий, которые могут стать предметом изучения в будущем, — швея, дизайнер.

 
Теги: Гомель
 
 
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Проект «Образование без преград» по обучению слабослышащих людей визажу и парикмахерскому делу стартует в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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