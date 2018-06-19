С 1 июня на базе ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» в летнем оздоровительном лагере «Фантазия» проходят увлекательные занятия по бумагопластике в объединении по интересам «Бумажные мастера».

С 1 июня на базе ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» в летнем оздоровительном лагере «Фантазия» проходят увлекательные занятия по бумагопластике в объединении по интересам «Бумажные мастера» под руководством педагога Ааса Маргариты Ивановны.

Занимаясь в кружке, дети знакомятся с различными техниками бумажной пластики, проявляют свои способности и реализовывают творческие идеи.



