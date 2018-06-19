6-7 июня в Гомеле состоялась летняя областная отраслевая спартакиада среди трудовых коллективов учреждений лесного хозяйства





Недавно в Гомеле на стадионе ОАО «Гомсельмаш» состоялась летняя областная отраслевая спартакиада среди трудовых коллективов учреждений лесного хозяйства. Соревнования проводились по девяти видам спорта: метанию топора, распиловке бревна, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, легкоатлетическому кроссу, стрельбе из лука, плаванию. В соревнованиях участвовали спортсмены, объединившиеся в 21 команду. По результатам спартакиады команда ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» заняла четвёртое место.

Столь высокой позиции в областном состязании ветковчане смогли добиться благодаря победе в мини-футболе, золотым медалям в гиревом спорте и бронзе в метании топора. А вот имена спортсменов-работников лесного хозяйства…

…Футбольную команду составили Александр Котоликов (лесхоз), Темур Насиров (лесопункт), Александр Лапицкий и Роман Давыденко (Светиловичское лесничество), Александр Корепанов и Александр Барсуков (Ветковское лесничество).

…Наши гиревики — ветковчанин Леонид Гатальский и его коллеги из Сетиловичей Александр Селюков и Михаил Маналтаев (на фото с медалями справа налево). Последний из названных лесоводов также отличился в метании топора.

Тамара УБОЖЕНКО, заместитель директора ГСЛХУ.