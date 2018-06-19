В минувшую пятницу в городском Доме культуры состоялся концерт, посвящённый Дню медицинских работников





Под звуки фанфар на главной сцене в этот день чествовали лучших представителей самой гуманной и нужной профессии.

На празднике собрались медицинские работники Ветковского района, те, кого объединяет одно общее дело, одна забота, одно желание — дарить людям здоровье, те, чей труд требует большой отдачи сил и высокого профессионализма. Поздравить медиков пришли их друзья, коллеги и просто благодарные пациенты.

Среди почётных гостей на торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя райисполкома Сергей Кончиц и председатель районного Совета депутатов Виктор Масейков. В своём поздравительном слове каждый из них пожелал работникам медицины здоровья, счастья, тепла и добра. Лучшие работники отрасли были награждены Почётными грамотами райисполкома и районного Совета депутатов (их имена читайте в предыдущем номере газеты).

Слова благодарности в адрес коллег прозвучали от главного врача Ветковской ЦРБ Сергея Петренко:

— Мы по праву можем гордиться своими работниками здравоохранения. Благодарю вас за верность профессии и ежедневный самоотверженный труд. Помните о том, что каждый из вас нам нужен. Ведь именно вы вносите свой вклад в развитие районного здравоохранения. Доброго вам здоровья, любви, внимания и понимания самых близких и дорогих людей.

После поздравительных речей наступила долгожданная церемония награждения. Почётной грамотой управления здравоохранения Гомельского облисполкома награждён терапевт Ветковской районной поликлиники Андрей Сулимов (на фото слева). Благодарность областного управления здравоохранения была объявлена участковой медсестре терапевтического отделения поликлиники Валентине Попковой.







За особые заслуги и вклад в развитие здравоохранения района, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения Почётными грамотами учреждения здравоохранения «Ветковская центральная районная больница» награждены: врачи — Оксана Кириченко, Снежана Курматёва, Виктория Анисимова, Наталья Акуленко, Роман Герасимов; медсёстры — Тамара Радьковская, Светлана Степанькова, Анна Брель, Ирина Бычкова, Анна Сколпешкина, Ирина Зуева, Екатерина Мещанинова, Лариса Руденок, Наталья Чернюгова; акушерки — Юлиана Тимошенко и Снежана Лашкевич; фельдшера — Ирина Афанаськова и Ирина Королёва; санитарки — Наталья Зыкова и Ирина Халипова, а также начальник планово-экономического отдела Галина Лузикова, главный бухгалтер Светлана Титкова, водитель Сергей Гатальский, рентгенлаборант Дмитрий Лукашов и рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Александр Елизаренко.

Благодарность администрации и профсоюзного комитета Ветковской ЦРБ объявлена пятидесяти работникам больницы за конкретные достижения в выполнении производственных показателей. В канун праздника по решению профсоюзного комитета были премированы порядка двадцати пяти активистов профсоюза.

Затем торжественная часть мероприятия плавно перешла в концертную программу. Для виновников торжества были подготовлены музыкальные номера с участием творческих коллективов и солистов учреждений культуры района.

Снежана КОРШИКОВА.