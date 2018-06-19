Профилактика наркомании





Болезненное влечение к употреблению наркотиков – наркомания – бич современного общества. Темпы роста этого заболевания ужасают, а статистика смертности от наркомании превышает любое существующее заболевание. Множество человеческих жизней отобрано этой болезнью. Это путь к преступлению и тюрьме, к смерти и отчаянию. Наркомания заполонила мир подростков и с каждым годом молодеет. Наркомания среди детей на сегодняшний день явление тоже нередкое. Родители, которые сами употребляют наркотики, делают своих детей наркоманами. Наше будущее, наши надежды оказываются в руках людей, зависимых от химических препаратов. Существует много разновидностей зависимости, но зависимость от наркотиков очень сложная. Наркотический плен держит не только тело, но и психику человека. Ради очередной дозы препарата наркоманы пойдут на грабеж, обман или даже убийство.

Наркомания – что это?

Стадии наркомании

На первой стадии возникает психическая зависимость. Она развивается уже после первого употребления. Спустя 1-2 месяца зависимость переходит в физическую (вторая стадия). После 6 месяцев регулярного употребления наркотиков наступает третья стадия, такие люди уже опасны для общества. Они не контролируют свои действия и действуют исключительно с целью добычи наркотического вещества. Наркомания среди подростков еще быстрее проходит все три стадии и превращает людей в настоящих зомби.

Причины наркомании

Их довольно много. Основные причины наркомании кроются в социальных условиях и невнимательности родителей, но каждый случай индивидуален.

Итак, среди основных причин наркомании можно выделить:

внутренние проблемы (неприятности, социальное неравенство, непонимание в семье);

любопытство (многие думают, что это модно, или хотя бы раз в жизни нужно все попробовать);

поиски новых ощущений;

пример друзей;

протест против сложившихся обстоятельств;

желание самоутвердиться и казаться взрослее;

доступность приобретения наркотиков.

Эти факторы в совокупности и каждый в отдельности дают возможность такой болезни, как наркомания, быстро распространяться и разрушать общество.

Лечение наркомании

Каждый год миллионы жителей обращаются в специализированные клиники в попытке излечиться от наркомании. Во многих случаях требуется не просто детоксикация организма, а длительное лечение и восстановление. В некоторых случаях лечение наркомании дает результаты, но в большинстве все сводится к рецидиву. Гарантию положительного результата дают только рекламные плакаты и объявления. На практике же лечению поддается небольшой процент общего числа наркоманов, особенно если лечение начато на поздних стадиях заболевания. Существует множество методик, помогающих избавиться от наркозависимости. Среди них психотерапия, гипноз, кодирование, медикаментозное лечение. Может быть проведено лечение наркомании анонимно или группами. Все они отличаются как по эффективности, так и по стоимости. В любом случае, какая бы методика не была избрана, лечение наркомании нужно доверять профессионалам. Нельзя верить людям, которые обещают больше не употреблять наркотики после очередного укола. Законодательством предусмотрено даже принудительное лечение от наркозависимости.

Конечно, с наркоманией трудно бороться, но бороться нужно! Ни в коем случае нельзя опускать руки и оставлять человека на произвол судьбы. В такой ситуации могут оказаться наши близкие, равнодушие общества их погубит. Борьба с наркоманией – долг каждого жителя планеты. А начинать нужно с профилактики.

Профилактика наркомании

Как уже говорилось, искоренить наркоманию можно только с помощью эффективной профилактики. Профилактические меры должны проводиться как отдельно в каждой семье, так и в обществе. Родителям нужно внимательно следить за детьми и их окружением, не допускать общения ребенка с подозрительными личностями, оберегать от негативного влияния улицы. Нужно грамотно распределить режим дня таким образом, чтобы детский организм не был перегружен и, вместе с тем, ребенку было интересно чем-то заниматься, а не слоняться без дела. Именно от безделья львиная доля подростков становятся наркоманами. Вообще подростки автоматически попадают в группу риска, зачастую переходный возраст полностью меняет человека, именно такие моменты могут стать точкой отсчета для наркомании.

Реабилитация наркоманов

Особого внимания требует такая мера профилактики, как реабилитация. Помочь бывшему наркоману стать полноценной частью общества, дать шанс исправить ситуацию, найти ключ к радостям повседневной жизни – вот основные задачи реабилитации. Здесь последовательно применяются этапы психологической, психиатрической и социальной помощи, трудотерапия и религиозные каноны. Если имело место лечение наркомании анонимно, применяются все меры, чтобы и после окончания курса лечения, информация о пациенте не вышла за стены лечебного учреждения.

Традиционные методы реабилитации призваны вернуть человека в общество, восстановить его социальный статус. Религиозные – напротив, направлены на уход человека из социальной среды, его уединение и самопознание. Такие методы будут эффективны только для тех людей, которые не хотят возвращаться к общественному образу жизни.

Последствия наркомании

О последствиях наркомании можно не думать, можно не говорить, можно не замечать их, или не чувствовать, но они существуют. Это те условия, в которых придется жить нашим детям. Каким станет наш мир через несколько поколений, если мы не позаботимся о том, чтобы наркомания и токсикомания не прогрессировала? Последствия наркомании затронут всех: и тех, кто распространяет наркотики, и тех, кто их употребляет, и тех, кто просто находится рядом.

У каждого, кто хоть как то поучаствовал в распространении наркотиков, но сам их не употребляет, есть риск прочувствовать последствия через своих же детей. Ведь в будущем наши дети станут строить такое же общество, какое строим мы сейчас. И наркомания среди молодежи может в будущем привести к полной деградации не только отдельного человека, но и общества в целом.

Люди, находящиеся в окружении наркоманов, но не являющиеся наркоманами, рискуют быть затянутыми в это болото смерти.

Наконец, сами наркоманы наносят своему здоровью непоправимый вред. У беременных женщин вред наркомании особенно ощутим. Больше всего страдает будущий ребенок. Многочисленные патологии и пороки развития, аномалии и мутации – вот цена очередной дозы. В том случае, если ребенок родится здоровым, находясь в среде наркоманов, он и сам со временем станет наркоманом.

Даже люди, в окружении которых нет наркоманов, ощущают на себе последствия наркомании. Эта общая боль человечества. Во многих странах это проблема №1. На ее решение выделяются огромные средства, но каждый сам определяет свою судьбу. Проблема наркомании касается каждого. Пока в обществе есть равнодушные люди, эту проблему не искоренить. Только объединив усилия можно победить в этой войне. Действуйте! Не молчите! Оглядитесь по сторонам, возможно, кому-то именно в этот момент нужна ваша помощь. Оградите своих близких от роковой ошибки, не дайте ступить на скользкую тропу смерти.

Против наркомании может выстоять только сплоченное сильное общество. Не будьте равнодушными, безразличие губит людей. Боритесь, и одолейте этот страшный недуг.