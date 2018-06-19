В Быховском райисполкоме обсудили ситуацию на дорогах района

Аварийность, борьба с пьяными водителями и лихачами, качество дорожного покрытия – вопросы, вызывающие жаркие дискуссии в обществе, разогрели и температуру обсуждения в зале заседаний.





Начальник районной Госавтоинспекции Виталий Хлиманков перед началом доклада вспоминает: «Лет 15 назад, когда еще был простым инспектором, в год в районе фиксировалось до 35 ДТП. А сегодня эту цифру «сбили» вдвое». И это при том, что примерно на столько же больше стало на наших дорогах транспортных средств. Примечателен и тот факт, что главной задачей ГАИ остается работа по снижению количества аварий. И если в начале «нулевых» ДТП со смертельным исходом называли лишь «печальной статистикой», то к концу «десятых» они стали практически ЧП – редким, но, к сожалению, случающимся.

Цифры «МП»

Факты 2017 2018 Количество ДТП 7 5 с участием детей 0 0 Погибшие 1 1 Раненые 7 6

Статистика дана за 5 месяцев 15 дней 2017-го и 2018 годов

Что поможет свести дорожно-транспортные происшествия к абсолютному минимуму? «Продолжение патрулирования дорог и улиц, полное укомплектование штата отдела ГАИ (сейчас здесь не хватает трех сотрудников. Прим.авт.), профилактическая работа», — считает Виталий Хлиманков. Он признает, что, несмотря на принимаемые меры, дисциплина участников дорожного движения все еще далека от идеала.

— За истекший период 2018 года на дорогах района пресечено более 3300 нарушений Правил дорожного движения, — перечисляет милиционер. – Задержано и отстранено от управления 28 нетрезвых водителей и механизаторов, более 600 человек привлечено к ответственности за нарушение скоростного режима. Более 700 нарушали правила пешком или на велосипеде.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает состояние автопарка в сельскохозяйственных организациях. Почти в каждой из них проведенный мониторинг выявил ряд серьезных недостатков: непройденный техосмотр, неисправности, при которых эксплуатация машин запрещена, – самые распространенные из них.

Не все гладко (в полном смысле этого слова) и с дорогами. Почти 40 критичных недостатков – это когда состояние дорожной сети всерьез влияет на безопасность движения – выявлено сотрудниками ГАИ с начала года. По каждому факту предписания об устранении ям, ухабов и неосвещенных участков направлялись в обслуживающие организации. Большинство претензий устранялось оперативно, но… возникали новые прорехи. И так на протяжении всего года.

«Первопричина проблемы – отсутствие достаточных средств», — утверждают коммунальщики и дорожники. Однако, часто к этому аргументу примешивается и нежелание что-то менять. Такой вывод можно сделать после озвучивания на заседании факта невыполнения одного из пунктов прошлогоднего(!) решения райисполкома. Тогда рассматривался вопрос об обустройстве подъезда к промзоне, расположенной в районе бывшей взлетной полосы. Предполагалось, что с финансово-хозяйственным участием организаций, расположенных там, будет построена дорога от Железнодорожной улицы. Новая транспортная артерия смогла бы принимать поток «большегрузов», добирающихся до места назначения через многолюдные Красноармейскую и Гришина. Но воз, а точнее, «фуры», и ныне там. К тому же облюбовали новый маршрут – пока не потрепанную дорогу через улицу Космонавтов.

В ответ на это председатель инициирует установку запрещающих знаков: «Пусть после этого попробуют до места добраться, раз не пожелали принять участие в строительстве дороги. Лиц, виновных за срыв решения райисполкома, не пояснивших причины срыва, – к ответственности».

Так что оборудование дороги к промышленным объектам «со счетов» не сняли. Так же, как и ряд пешеходных дорожек, особо остро необходимых райцентру, ограждений у нескольких учреждений образования, парковок у детских садов и жилых домов. Принято решение о разработке графика обустройства дорожной сети на ближайшую перспективу. Выполнение поставленных задач останется на контроле.

Справка «МП»

Где, по мнению ГАИ, наиболее остро нужны

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ?

улицы Дорохова, Смолячкова, Пушкина, Советская;

СТОЯНКИ И ПАРКОВКИ?

гимназия, детские сады на улицах Социалистической и Горького, дворовые территории по улицам Авиационная, Максима Богдановича.

*Бро́уновское движение — беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твёрдого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа.

Владислав ГРИБАНОВ.