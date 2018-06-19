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«Украл, нарушил закон - дела никому нет, откуда человек взял деньги»

20.06.2018 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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«Украл, нарушил закон - дела никому нет, откуда человек взял деньги»
АиФ

Мои родители умерли. Время от времени я навещала дом, убирала там, скашивала траву, закрывала всё на замок и уезжала домой в Солигорск. Возраст (мы - дети войны) не позволяет мне бывать в Голыни часто. И вот однажды поехала в деревню. Подхожу к дому, захожу во двор - и чуть не падаю в обморок: веранда без дверей! В доме все разбито, мебели никакой не осталось (забрали кровати, диваны, столы, стулья, лавки, сундук, старинные иконы и т.д.). Остались одни стены, потолок и пол.

«Украл, нарушил закон - дела никому нет, откуда человек взял деньги» «Что у нас в стране происходит с ценами на жилье?»

Позвонила в милицию: приехали пять человек, все сфотографировали, поговорили с соседками, которые могли видеть разграбление дома из окон. Но сколько ни спрашивали – никто ничего не заметил. А ведь у людей есть телефоны, могли бы позвонить, сообщить… 

Деревни вымирают, а безработных все больше. Никто не контролирует их количества, за чей счет они живут. Украл, нарушил закон - дела никому нет, откуда человек взял деньги. Нам, старикам, очень больно и обидно смотреть на эти безобразия.

Пишу вам, а слёзы текут ручьем. Когда у нас будут строгие законы для этих варваров, чтобы они не могли нигде спрятаться? 

Анна Л., Солигорск

 

 
 
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Я хочу рассказать о трагедии, которая произошла в деревне Голынь Новогрудского района Гродненской области. Дом, который достался мне по наследству от моих...
 
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