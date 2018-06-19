Бекмамбетов: сегодня для съемок не нужно ничего, кроме таланта и страсти

Национальная киностудия «Беларусьфильм» как производственная площадка интересна многим кинематографистам из сопредельных стран. Весной руководство киностудии приглашало ознакомиться с мощностями объекта известного режиссера Тимура Бекмамбетова, которого уже можно считать своим в Голливуде.

О том, чем белорусская кинофабрика могла впечатлить видавшего виды создателя блокбастеров «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: охотник на вампиров» и других, режиссер прилюдно не распространялся. Но то, что после мастер-класса, который Бекмамбетов дал для белорусских коллег, практически все остались в состоянии легкого шока – чистейшая правда.

Для начала Тимур Нуруахитович продемонстрировал аудитории свой фильм - триллер «Профиль», завоевавший приз зрительских симпатий на Берлинском международном кинофестивале 2017 года в рамках программы «Панорама». А потом началась сессия вопросов-ответов.

Новый киноязык

Картина «Профиль» рассказывает о британской журналистке, которая занимается расследованием того, как террористическая организация «Исламское государство» вербует в свои ряды европейских женщин. Зарегистрировав аккаунт «Мелоди Нельсон», журналистка пытается выйти на контакт с вербовщиками. На экране нет постановочных сцен: зрители видят персонажей фильма через монитор компьютера главной героини. Общение и обмен эмоциями происходят исключительно в соцсети Facebook и мессенджере Skype, а также в поисковых системах и на сайтах…

Естественно, большая часть вопросов, заданных белорусскими кинематографистами, касалась того, почему, собственно, Тимур Бекмамбетов обратился именно к такому формату съемок, который, по-видимому, оценят не все.

- Насколько я понял, в Беларуси людей очень волнует вопрос: «Что дальше будет с белорусским кино?» Но я бы его расширил: «Что вообще будет происходить с кино в мировом масштабе?» - начал издалека известный режиссер. – Кинематограф сейчас в принципе развивается не так, как хотелось бы. Прежде всего, он очень проигрывает Интернету: количество просмотров видео на YouTube растет в геометрической прогрессии, чего не скажешь о посещаемости кинотеатров. Я думаю, это связано с тем, что кинематограф в его нынешнем виде уже не в состоянии рассказать про современного человека. Проблема кроется в языке повествования. Возможно, я сейчас говорю провокационные вещи, но, чтобы понять современного человека, нужно заглянуть в экран его девайса – только тогда можно узнать, что с ним происходит. Поэтому мы сейчас занимаемся поисками нового киноязыка и нового типа кинематографа, который будет иметь перспективы. Поскольку Беларусь известна как страна, где рождаются интересные IT-стартапы, возможно, этот новый киноязык поможет белорусскому кинематографу найти определенный путь развития. Свой путь.

Доступно всем

- Сложно ли снимать кино в таком формате?

- Снять такой фильм для молодых людей не составит труда. Для этого не нужно ничего, кроме таланта, страсти и компьютера. Более того, мы можем поделиться с заинтересованными режиссерами опытом работы в формате Screen Life. (Screen Life - инновационный формат в кино, когда все действия происходят на экране компьютера, планшета или смартфона. Формат позволяет автору исследовать внутренний мир героя через его взаимодействие с виртуальной реальностью. - Прим.).

Когда мы с моим партнером Ольгой Хариной провели подобный мастер-класс для молодых режиссеров в Москве, они буквально через 45 минут продемонстрировали короткие фильмы. Ну а после цикла лекций мы увидели 15 интересных картин, рассказанных новым киноязыком. Одна девушка, например, взяла за основу черно-белый фильм «Медведь» Исидора Анненского и главных персонажей с их диалогами «поместила» в Skype. Получилось увлекательно. Поэтому, если у вас есть заинтересованность, мы можем создать группу в мессенджере – я отвечу на все сообщения. Также мы предоставим новую технологию, если она будет вам нужна для создания фильмов. Причем совершенно бесплатно. Я считаю: чем больше людей будут ею пользоваться, тем лучше.

Индивидуальный подход

- Вы могли бы рассказать, как подбираете плей-листы к своим картинам? В «Ночном дозоре», кстати, звучит музыка белорусской группы – значит, попасть в кассовый фильм со своим треком не так сложно?

- А что за группа?

- «Drum Ecstasy».

- Что касается фильма «Профиль», мы отказались от саундтрека в его привычном виде как от музыки подсказок. Поскольку в основу фильма положена реальная история французской журналистки (в фильме ее сделали англичанкой), мы решили использовать музыку, которую она слушает в реальности. Она предоставила нам свой плей-лист, и мы выбрали композиции, которые соответствуют ее настроению.

Сейчас эта журналистка живет под чужим именем, выпустила книгу, в которой описано все, что с ней происходило. Признаться, мне было легко работать над фильмом, потому что я видел все записи разговоров с террористами: в комнате журналистки всегда находился оператор, который снимал все происходящее на мониторе компьютера.

- Правда ли, что у фильма «Профиль» будут таргетированные версии, «приспосабливающиеся» под каждого конкретного зрителя?

- Действительно, каждый элемент на экране, который видит зритель, нами контролируется. Соответственно, мы можем использовать индивидуальный подход к каждому человеку: когда картину будет смотреть девушка, то, допустим, для нее будет звучать музыка, отличная от той, которую услышит молодой человек. Отличия будут очевидны и для жителей разных стран: понятно, что в Беларуси или Франции могут пользоваться разными социальными сетями, мессенджерами и поисковыми системами.

Более того, фильм выйдет в «кликабельной» версии: у зрителей будет возможность самостоятельно открывать папки на экране монитора героини, например, чтобы увидеть больше фотографий. Также хотим сделать интерактивный финал, предоставив зрителям возможность решать, что должно случиться с главными героями.

Типы актеров

- Какие актерские качества для вас, как режиссера, наиболее ценны?

- Для фильма «Профиль» мы целенаправленно искали неизвестных актеров, чтобы добиться эффекта документального кино, когда все происходящее на экране воспринимается как правда.

А так, конечно, немаловажно, чтобы человек был хороший – ведь с ним много времени приходится проводить вместе. Есть разные типажи актеров и разные задачи, которые они должны выполнять. Например, есть актеры-интеллектуалы, как Иван Ургант, Виктор Вержбицкий. Виктор в «Ночном дозоре» создавал, конструировал свою роль. А есть актеры интуитивные – с ними очень интересно работать, потому что не понимаешь, как они это делают. Эта магия завораживает.