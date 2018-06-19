​Рецидивист ограбил автозаправку в Витебске

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19 июня вечером в Витебске рецидивист совершил ограбление автозаправки на улице Ленинградской, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Мужчина угрожал сотруднице АЗС ножом, требовал деньги. Затем положил около 600 рублей из кассы в пакет и ушёл.

На пульт наблюдения Департамента охраны поступил сигнал тревожной кнопки. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили приметы нападавшего после просмотра камер видеонаблюдения. Похожий мужчина был замечен в районе улицы Воинов-интернационалистов. Заметив милицейскую машину, он пытался скрыться, но был задержан сотрудниками ОМОНа.

Грабителем оказался 27-летний мужчина, ранее судимый за грабежи, разбои и угон машин и недавно освободившийся из мест лишения свободы. Мужчина задержан, с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия.