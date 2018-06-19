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Пожар в быту. Уменьшаем риски возгорания
20.06.2018 — Разное | Газета Праца
Свыше 80% пожаров в Беларуси происходят в жилых домах. Большинство – по вине самих хозяев, нарушающих требования пожарной безопасности.
Среди наиболее распространенных причин пожаров в жилом секторе – неосторожность при курении, нарушение правил устройства, эксплуатации электрооборудования и электропроводки, неисправность бытовых электронагревательных приборов.
Расплачиваться за свою халатность нарушителям приходится крышей над головой, а иногда здоровьем и даже жизнью.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, помните, что так называемая «экономия» на починке электрооборудования или печей, забытая не потушенная сигарета или включенные и оставленные электроприборы могут стоить жизни.
Позаботьтесь и о безопасности ваших детей – обеспечьте им досуг и не оставляйте без присмотра.
Учащийся филиала БНТУ «СГГХК» группы ПЛЧС-15 Сергей КРЕЧКО
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