Стоит ли делать прививку питомцу?

С определенной периодичностью в сети можно встретить информацию подобного толка: «Утром в центре Могилёва гуляла дикая лиса», «В Светлогорске бешеный енот забрел в центр города», «Из-за бешенной лисы на окраине Пинска ввели карантин». Рассказываем, почему бешенство так настораживает людей.





Элементарно потому, что это смертельное заболевание, общее для животных и человека. Вызывается вирусом, который проникает в организм через поврежденную кожу при укусе здорового животного больным.

Основным источником и резервуаром природного бешенства в Беларуси на протяжении многих лет остается лисица. Хотя нередко носителями опасного заболевания являются и другие дикие животные – волки, енотовидные собаки, летучие мыши.

Клинические признаки бешенства в начале болезни индивидуальны и неспецифичны.

Собаки, прежде ласковые и общительные, становятся агрессивными и раздражительными. Животные отказываются от общения, у них появляется отсутствующий взгляд, развивается боязнь освещенных мест. В большинстве случаев наблюдаются лихорадка, понос, рвота.

У собак выделяют две формы проявления клинических признаков: агрессивную (буйную) и паралитическую.

При буйной форме животное становится крайне агрессивным, на всех нападает. В результате судорог мышц морды губы постоянно оттягиваются назад, оскаливая зубы. Собака кусает любое животное, равно как и любого человека, встречающихся на пути.

При паралитической форме мышцы головы парализуются, рот раскрыт, язык свисает. Глотательные мышцы парализованы, что служит причиной слюнотечения и кашля. Движения становятся некоординируемыми, собака спотыкается, впадает в коллапс, не может подняться.

Бешенство в стадии развития клинических признаков приводит к смерти. Прививайте домашних питомцев!

Райветстанция