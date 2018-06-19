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В Индии мыши сгрызли в банкомате более 1,2 млн рупий

20.06.2018 11:18 — Разное | Tut.by  
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В индийском штате Ассам мыши уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на сумму свыше 1,2 млн рупий (более 17 тысяч долларов). Об этом сообщает India Today.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Банкомат, принадлежащий одной частной охранной компании, не работал с 20 мая. Однако только через несколько недель, 11 июня, сотрудники решили открыть аппарат. Выяснилось, что большое количество банкнот было уничтожено мышами, которые разгрызли купюры на мелкие кусочки.

Всего в банкомате находилось около 3 млн рупий (более 44 тысяч долларов). В настоящее время полиция проводит расследование.

В декабре 2017 года сотрудники Белого дома пожаловались на изобилие мышей, тараканов и муравьев в здании резиденции американского президента. Отмечалось, что насекомые и грызуны проникли в том числе на территорию столовой и Овального кабинета.

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В индийском штате Ассам мыши уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на сумму свыше 1,2 млн рупий (более 17 тысяч долларов). Об этом сообщает India Today.
 
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