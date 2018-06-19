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Wargaming анонсировала новую "военно-морскую" игру

20.06.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Компания Wargaming анонсировала игру World of Warships: Legends. Это будет военно-морская массовая многопользовательская онлайн-игра с традиционными для World of Warships битвами флотов, а также «эксклюзивным контентом и новыми игровыми возможностями».


Игра будет доступна для владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One.

«Разработкой World of Warships: Legends занимается команда из Санкт-Петербурга, создавшая и совершенствующая World of Warships для PC. Используя все возможности консолей текущего поколения, Legends предложит свежий взгляд на сражения знаменитых боевых кораблей XX века», — говорится в сообщении компании.

Релиз World of Warships: Legends намечен на 2019 год. Wargaming раскроет больше деталей об игре на выставке gamescom 2018 в Кельне. Альфа-тест игры начнется в июле, записаться на него можно на сайте.

 
 
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Игра будет доступна для владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One.
 
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