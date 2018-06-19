Бабушка-бодибилдер из Великобритании качается почти полвека, и никто не может угадать ее возраст

Британке Анжеле Грэхэм исполнилось 68 лет, у нее двое взрослых внуков — но она продолжает каждый день заниматься в тренажерном зале. О бабушке-бодибилдере рассказала Daily Mail .

В середине 70-х Анжела Грэхэм из Лидса была фотомоделью, ее снимки часто публиковали в местных газетах. Парень, с которым она встречалась, часто покупал журнал Muscle & Fitness, где Анжела увидела фото Лизы Лайон — будущей американской бодибилдерши.

— Я сказала: «Хочу выглядеть, как она». А мой парень ответил: «Не мечтай. У тебя для этого нет ни увлеченности, ни выдержки, ни мотивации». И это стало той мотивацией, которая мне была нужна.

Сейчас бицепсы Анжелы по 36 сантиметров в обхвате, и она легко поднимает вес собственного тела. Анжела до сих пор занимается в тренажерном зале практически каждый день — где-то по полтора часа. Бывает, мужчины в соцсетях пишут ей обидные комментарии: «Ты смогла бы меня поднять? А победить в армрестлинге?» — но Анжела предпочитает не переживать по поводу чужого мнения:

— У меня всегда был принцип: если тебе не нравится, как я выгляжу, не смотри на меня. А если тебе не нравится, какой я человек, просто уходи, — объясняет бодибилдер.

Ежедневные занятия в тренажерке не обошлись без травм: например, в прошлом году бабушка дважды ходила к хирургу из-за синдрома запястного канала обеих рук. Но в целом ей часто делают комплименты даже случайные прохожие — и никто не может угадать ее возраст.

— Я совсем недавно перестала притворяться, что мне 48. Теперь я просто прошу предположить, сколько мне, и никто еще не дал больше 52, — говорит 68-летняя британка.