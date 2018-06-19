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Легковушка и фура столкнулись в Дубровенском районе
20 июня на трассе М1 возле д. Лобаны произошло лобовое столкновение грузового DAF и Peugeot Partner.
Водитель DAF 1976 года рождения не пострадал и самостоятельно покинул автомобиль. 68-летнюю пассажирку Peugeot деблокировали из покорёженной машины прибывшие на место спасатели. Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в Дубровенскую центральную районную больницу. Водитель Peugeot погиб. Разбирательство по факту ДТП проводит отдел Госавтоинспекции Дубровенского РОВД.
Фото: МЧС
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20 июня на трассе М1 возле д. Лобаны произошло лобовое столкновение грузового DAF и Peugeot Partner.
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