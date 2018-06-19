Легковушка и фура столкнулись в Дубровенском районе

20 июня на трассе М1 возле д. Лобаны произошло лобовое столкновение грузового DAF и Peugeot Partner.

Водитель DAF 1976 года рождения не пострадал и самостоятельно покинул автомобиль. 68-летнюю пассажирку Peugeot деблокировали из покорёженной машины прибывшие на место спасатели. Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в Дубровенскую центральную районную больницу. Водитель Peugeot погиб. Разбирательство по факту ДТП проводит отдел Госавтоинспекции Дубровенского РОВД.

Фото: МЧС