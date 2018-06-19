В Беларуси запретили вещание трех телеканалов

Министерство информации ввело запрет на трансляцию в Беларуси трех телевизионных каналов.

Согласно решению , принятому Министерством информации, в стране запретили вещание трех телеканалов: English Club HD, "Первый Метео" и ТСК "Телеклуб".

«В связи с тем, что по состоянию на 18 июня 2018 г. ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешений на распространение телепрограмм «English Club HD», «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб», данные телепрограммы исключаются из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Распространение указанных телепрограмм на территории Республики Беларусь является недопустимым, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Следует отметить, что наличие иностранного средства массовой информации в Списке иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения», - говорится в решении Мининформ.