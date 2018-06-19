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В Британии провели первую роботизированную операцию на глазах
Британские хирурги провели первую в мире операцию на глазах при помощи робота,
Испытания, о которых учёные рассказаил в журнале
Процедуру по удалению мембраны с задней стенки глаза проводили устройства, разработанные голландской компанией-изготовителем медицинских роботов PRECEYES. По времени «роботизированная» операция, длилась дольше, чем обычная (4 минуты 55 секунд против 1 минуты 20 секунд), но в ней хирургам удалось достичь равной или даже большей эффективности, чем при традиционном подходе.
По мнению профессоров офтальмологии Оксфордского университета, испытания показали, что роботы помогут значительно расширить границы сегодняшних возможностей врачей. Далее учёные
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Британские хирурги провели первую в мире операцию на глазах при помощи робота, пишет The Next Web. Читать далее
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