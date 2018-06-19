﻿ В Британии провели первую роботизированную операцию на глазах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Британии провели первую роботизированную операцию на глазах

20.06.2018 10:58 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

Британские хирурги провели первую в мире операцию на глазах при помощи робота, пишет The Next Web.

В Британии провели первую роботизированную операцию на глазах

Испытания, о которых учёные рассказаил в журнале Nature Biomedical Engineering, проводились в Больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде. В них принимали участие 12 пациентов, половину из которых оперировали стандартным методом, а вторая часть согласилась на то, чтобы в операции принимал участие робот.

Процедуру по удалению мембраны с задней стенки глаза проводили устройства, разработанные голландской компанией-изготовителем медицинских роботов PRECEYES. По времени «роботизированная» операция, длилась дольше, чем обычная (4 минуты 55 секунд против 1 минуты 20 секунд), но в ней хирургам удалось достичь равной или даже большей эффективности, чем при традиционном подходе.

По мнению профессоров офтальмологии Оксфордского университета, испытания показали, что роботы помогут значительно расширить границы сегодняшних возможностей врачей. Далее учёные собираются использовать хирургических роботов для того, чтобы с высокой точностью и минимальным вмешательством проводить генотерапию сетчатки. Впервые подобную операцию планируют провести в начале 2019-го.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские хирурги провели первую в мире операцию на глазах при помощи робота, пишет The Next Web. Читать далее
 
Новости дня
Новости разные
 
Постпреды стран ЕС согласовали мандат на переговоры с Европарламентом о поправках к Шенгенскому кодексу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика