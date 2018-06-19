В Британии провели первую роботизированную операцию на глазах

Британские хирурги провели первую в мире операцию на глазах при помощи робота, пишет The Next Web.





Испытания, о которых учёные рассказаил в журнале Nature Biomedical Engineering , проводились в Больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде. В них принимали участие 12 пациентов, половину из которых оперировали стандартным методом, а вторая часть согласилась на то, чтобы в операции принимал участие робот.

Процедуру по удалению мембраны с задней стенки глаза проводили устройства, разработанные голландской компанией-изготовителем медицинских роботов PRECEYES. По времени «роботизированная» операция, длилась дольше, чем обычная (4 минуты 55 секунд против 1 минуты 20 секунд), но в ней хирургам удалось достичь равной или даже большей эффективности, чем при традиционном подходе.