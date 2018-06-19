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Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером белорусских федераций баскетбола и настольного тенниса
«Развитие спорта высоких достижений входит в число приоритетных задач спонсорской деятельности банка ВТБ. Мы рассчитываем, что наша поддержка поможет белорусским спортсменам добиваться больших спортивных побед и достойно представлять нашу страну на мировой арене», - отметил заместитель председателя правления банка ВТБ Сергей Дорошевич.
*партнерский материал
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Поддержка белорусского спорта и активное содействие его развитию одно из основных направлений некоммерческой деятельности банка ВТБ.
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