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Постпреды стран ЕС согласовали мандат на переговоры с Европарламентом о поправках к Шенгенскому кодексу

20.06.2018 10:57 — Разное | Интерфакс  
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Комитет постпредов стран Евросоюза одобрил во вторник от имени Совета ЕС мандат на переговоры по предложению о внесении изменений в Шенгенский кодекс относительно временного возобновления контроля на внутренних границах.

"Шенгенская зона принесла неоспоримые преимущества людям во всей Европе. Сегодняшняя договоренность направлена на сохранение этих достижений. Она предоставит государствам-членам необходимые инструменты для реагирования на возникающие проблемы безопасности, с которыми они сталкиваются, обеспечивая при этом пропорциональность ответа", - приводятся в распространенном в Брюсселе коммюнике слова главы МВД председательствующей в Совете ЕС Болгарии Валентина Радева.

В документе поясняется, что исходя из этого мандата, председательство Совета ЕС начнет переговоры с Европейским парламентом после того, как тот в свою очередь определит свою позицию.

В Брюсселе считают, что это предложение направлено на обеспечение большей гибкости государствам-членам при устранении серьезных угроз государственной политике или внутренней безопасности, а с другой стороны - на обеспечение того, чтобы возобновление внутреннего пограничного контроля использовалось только в качестве крайнего средства.

В целях устранения серьезных угроз государственной политике или внутренней безопасности предлагаемые поправки позволят вводить внутренний пограничный контроль на срок не более одного года. Они также будут предусматривать ряд гарантий, которые должны соблюдаться для обеспечения соразмерности и подтверждения необходимости этих мер, включая механизмы оценки рисков и консультаций.

В случаях, если пограничный контроль на внутренних границах осуществляется более шести месяцев, Еврокомиссия будет должна выносить своё заключение по складывающейся ситуации.

Одобренный во вторник мандат основывается на предложении Еврокомиссии от 27 сентября 2017 года о внесении поправок в Шенгенский пограничный кодекс ради сохранения и укрепления шенгенского соглашения.

 
 
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Комитет постпредов стран Евросоюза одобрил во вторник от имени Совета ЕС мандат на переговоры по предложению о внесении изменений в Шенгенский кодекс...
 
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