Павел Северинец о Куропатах: Чиновники боятся, что всплывут коррупционные схемы

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Защитников Куропат пригласили в Министерство культуры с утра 20 июня, чтобы обсудить ситуацию с открытием ресторана «Поедем поедим» за 50 метров от места захоронения десятков тысяч убитых во время сталинских репрессий. Но в Минкульте защитники «почувствовали бюрократический лед», рассказалодин из лидеров БХД- заявил один из лидеров протестов Павел Северинец журналистам по итогам встречи.Остальные присутствующие на встрече - в том числе- согласились с позицией сопредседателя Белорусской христианской демократии.По мнению Северинца, защитников вызвали в министерство просто чтобыТакже от Минкульта не услышали ничего о государственном конкурсе по памятнику в Куропатах.Северинец отметил, что представители Министерства культуры фактически молчат - не дают оценок ситуации, хотя о конфликте в Куропатах высказались деятели культуры со всего мира. Заместитель министра разговаривал с защитниками Куропат по-русски, заметил политик.Защитники Куропат предложили Минкульту запретить работу ресторана и вернуться к защитным зонам мемориала Куропаты образца 2003 года (суженным после начала строительства «Бульбаш-холла» в пределах охранной зоны). Но, говорит Северинец, решение вряд ли принимается в Минкульте – скорее всего, решать будет лично Лукашенко, поэтому противникам ресторана