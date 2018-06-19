Сборная Англии отметила победный старт на ЧМ в России водными гонками на единорогах

Футболисты сборной Англии весело провели время в выходной день после успешного старта на чемпионате мира в России.

Вырвав в Волгограде на последних минутах победу у сборной Туниса, англичане вернулись в поселок Репино под Санкт-Петербургом, где команда обосновалась на время чемпионата мира.

А после отдыха провели восстановительное занятие в бассейне, устроив шуточные гонки на надувных единорогах.

Фото водных забав английских футболистов в своем твиттере разместил 25-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесс Лингард.



Фото: twitter.com/JesseLingard





















Следующий матч сборная Англии проведет 24 июня в Нижнем Новогороде против дебютанта мундиалей Панамы.