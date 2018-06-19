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Сборная Англии отметила победный старт на ЧМ в России водными гонками на единорогах
Футболисты сборной Англии весело провели время в выходной день после успешного старта на чемпионате мира в России.
Вырвав в Волгограде
А после отдыха провели восстановительное занятие в бассейне, устроив шуточные гонки на надувных единорогах.
Фото водных забав английских футболистов в своем
Следующий матч сборная Англии проведет 24 июня в Нижнем Новогороде против дебютанта мундиалей Панамы.
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Футболисты сборной Англии весело провели время в выходной день после успешного старта на чемпионате мира в России.
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