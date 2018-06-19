Канада легализовала марихуану

Сенат Канады проголосовал за легализацию марихуаны. Закон поддержали 52 сенатора, 29 – выступили против.

«Наши дети могли без особых усилий получить доступ к марихуане. Преступники получали от этого выгоду. Сегодня мы изменили данное положение вещей. Наш план по легализации и регулированию оборота марихуаны только что был одобрен сенатом», – написал премьер-министр страны Джастин Трюдо на своей странице в Twitter.

Теперь любой совершеннолетний канадский гражданин сможет купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома не более четырёх кустов конопли для личного употребления.

Закон вступит в действие через два месяца. Местные власти теперь должны установить правила продажи каннабиса на своей территории, а полиция – подготовиться к работе в новых условиях.