​Авиарейсы в США отменили из-за компьютерного сбоя

19 июня в США были отменены сотни рейсов из-за компьютерного сбоя в авиакомпании PSA, региональном перевозчике American Airlines.

Компания PSA отменила 12% из 6,7 тысячи рейсов из-за компьютерного сбоя. По какой причине произошёл сбой, не сообщается. На восстановление расписания уйдёт несколько дней, в течение которых компания будет работать по сокращённому расписанию.