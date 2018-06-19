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Авиарейсы в США отменили из-за компьютерного сбоя
19 июня в США были отменены сотни рейсов из-за компьютерного сбоя в авиакомпании PSA, региональном перевозчике American Airlines.
Компания PSA отменила 12% из 6,7 тысячи рейсов из-за компьютерного сбоя. По какой причине произошёл сбой, не сообщается. На восстановление расписания уйдёт несколько дней, в течение которых компания будет работать по сокращённому расписанию.
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19 июня в США были отменены сотни рейсов из-за компьютерного сбоя в авиакомпании PSA, региональном перевозчике American Airlines.
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