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В Беларуси прекращено распространение трёх телеканалов

20.06.2018 11:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Распространение нескольких телепрограмм прекращено в Беларуси.

Об этом сообщает Министерство информации на своем сайте. Из списка получивших разрешение на распространение на территории Беларуси иностранных СМИ были исключены телепрограммы «English Club HD», «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб».

В соответствии с абзацем 4 пункта 41 Постановления Совета Министров РБ от 2 декабря 2008 г. №1849 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации», оператор электросвязи не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ, обязан обратиться в Мининформ с заявлением о выдаче нового разрешения.

По состоянию на восемнадцатое июня ни один из операторов электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешения на распространение. Поэтому теперь оно является недопустимым на территории Беларуси в соответствии с законом «О СМИ».

В Мининформе рассказали, что наличие иностранного СМИ в Списке иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого СМИ, от получения соответствующего разрешения.  

 
 
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Новости Беларуси. Распространение нескольких телепрограмм прекращено в Беларуси. Об этом сообщает Министерство информации на своем сайте. Из списка получивших...
 
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