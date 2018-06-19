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20 июня абитуриенты сдают ЦТ по биологии: зарегистрировано 27 тысяч человек

20.06.2018 11:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование. 20 июня абитуриенты сдают биологию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот предмет зарегистрировались 27 тысяч человек. Результаты тестов станут известны примерно через две недели.

20 июня абитуриенты сдают ЦТ по биологии: зарегистрировано 27 тысяч человек

Завершатся нынешние испытания тестом по всемирной истории. Оно запланировано на 2 июля.

Напомним, как и в прошлые годы, самый популярный предмет на ЦТ – русский язык. Самый редкий – китайский: этот предмет решили сдать всего лишь 37 абитуриентов.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование. 20 июня абитуриенты сдают биологию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот...
 
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