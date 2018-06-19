20 июня абитуриенты сдают ЦТ по биологии: зарегистрировано 27 тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование. 20 июня абитуриенты сдают биологию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот предмет зарегистрировались 27 тысяч человек. Результаты тестов станут известны примерно через две недели.





Завершатся нынешние испытания тестом по всемирной истории. Оно запланировано на 2 июля.

Напомним, как и в прошлые годы, самый популярный предмет на ЦТ – русский язык. Самый редкий – китайский: этот предмет решили сдать всего лишь 37 абитуриентов.