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Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота
Новости Беларуси. Трое жителей Малоритского района на машинах, минуя пункты пропуска, пытались ввезти в нашу страну 44 туши крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партия мяса перевозилась без необходимых документов.
Нарушители проигнорировали требование пограничников об остановке и попытались скрыться. В результате стражи границы вынуждены были применить оружие. Нарушители задержаны. Им грозит штраф почти 2500 рублей.
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Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота
Новости Беларуси. Трое жителей Малоритского района на машинах, минуя пункты пропуска, пытались ввезти в нашу страну 44 туши крупного рогатого скота, сообщили в...
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