Горячий танец Бьорндалена и Домрачевой взорвал интернет

Легендарный биатлонист Бьорндален, решивший завершить карьеру, провел в Осло прощальную вечеринку. Гостями мероприятия были более 200 человек, которых развлекали песнями, речами и даже танцами.

Зажигательный "танец любви" исполнили на вечеринке и Бьорндален со своей супругой — белоруской Дарьей Домрачевой. Фрагмент танца запечатлел в Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев, и всего за полдня видео посмотрели порядка 100 тысяч раз.

Горячие танцы биатлонистов активно обсуждают не только фанаты биатлона — в социальных сетях появилось множество комментариев к такому номеру от Домрачевой и Бьорндалена. Многие сравнивают их выступление с любимым фильмом "Грязные танцы".

Как рассказывал сам Бьорндален, вечеринку он устроил для всех тех, кто когда-либо принимал участие в его спортивной карьере — тренеров, спортсменов, спортивных журналистов и близких людей. Перечень гостей мог бы быть еще больше, но приехать на мероприятие смогли далеко не все приглашенные.

После завершения карьеры Бьорндален планирует больше времени уделять их с Домрачевой дочери Ксении. Возможно, заявит он о себе и как о тренере. Завершит ли в ближайшем сезоне карьеру и белорусская биатлонистка, пока не известно, однако многие не исключают и такого.