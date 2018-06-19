Водитель, который сбил девушку в Борисове и скрылся с места ДТП, получил 2,5 года общего режима

Водитель, который в Борисове сбил на пешеходном переходе девушку и скрылся с места аварии, получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.





9 июня суд Борисовского района признал мужчину виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Также он признан виновным в заведомом оставлении в опасности, совершенным лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние. На основании ч. 3 ст. 159 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

По совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

В соответствии с ч. 1 ст. 107 УК в отношении мужчины также применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Согласно приговору суда, в пользу потерпевшей взысканы 120 рублей в счет возмещения расходов на представителя, а также с гражданского ответчика в качестве материальной компенсации морального вреда 12 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.





Напомним, авария произошла днем 18 декабря 2017 года. Неизвестный автомобиль совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В тяжелом состоянии 25-летнюю пострадавшую госпитализировали, водитель с места ДТП скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и благодаря очевидцам был установлен автомобиль, совершивший наезд на пешехода. Скрывшийся с места происшествия Audi 80 с характерными техническими повреждениями обнаружили в гараже жительницы Борисова. Следователи установили, что за рулем автомобиля в момент аварии находился ее сожитель. Мужчина дал признательные показания, а оставление места происшествия объяснил тем, что испугался.





По данным следствия, 38-летний неработающий уроженец Мозыря накануне занимался ремонтом автомобиля своей сожительницы. Не имея водительского удостоверения, мужчина сел за руль и поехал в город за запчастями. Приближаясь к обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу и имея реальную возможность заблаговременно наблюдать остановившихся для пропуска пешехода в левой полосе движения два автомобиля, не снизил скорость и совершил наезд на девушку. После совершения ДТП водитель уехал, оставив пострадавшую в опасном для жизни состоянии. В последующем он поставил автомобиль обратно в гараж, а сам скрывался и не отвечал на звонки.

По результатам расследования мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) УК Республики Беларусь.