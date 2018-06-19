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"Влюбился в вашу майку". Белорусская компания отправила подарки Скарлетт Йоханссон и Лив Тайлер
Компания Mark Formelle разработала коллекцию маек «Из Беларуси с любовью» с разными принтами и разослала их мировым знаменитостям, чьи предки, по их версии, когда-то жили на территории нашей страны. «Ларри получил вашу майку и влюбился в нее», — написала жена американского журналиста Ларри Кинга, которому в том числе был отправлен подарок из Беларуси.
Ларри Кинг — американец во втором поколении. Его мама приехала в Нью-Йорк из Минска в конце 20-х годов прошлого века.
Поблагодарил за подарок белорусов не только Ларри Кинг, но и Кирк Дуглас — представитель «золотой эры» Голливуда.
— Ваше письмо очень тронуло господина Дугласа. Он и миссис Дуглас наслаждаются новыми футболками, благодарят вас за такой осмысленный подарок и желают вам больших успехов, — написала ассистентка актера.
Похожие майки с «личными принтами», связанными с Беларусью, компания разослала 15 звездам в Германию, Канаду и США. Среди адресатов — Скарлетт Йоханссон, Кирк Дуглас, Вайнона Райдер, Лиза Кудроу, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Уэйн Гретцки, Стив и Лив Тайлеры, Алекс и Анна Гальченюковы, Харрисон Форд. Предки всех этих людей, говорят в Mark Formelle, родом из Беларуси.
Представители белорусской компании отметили, что работали в архивах, общались с жителями городов и деревень, откуда уехали предки голливудских звезд. В широкую продажу майки не поступят, но возможен предзаказ.
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Белорусская компания разработала коллекцию маек "Из Беларуси с любовью" с разными принтами и разослала их мировым знаменитостям, чьи предки, по их версии, когда-то...
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