"Влюбился в вашу майку". Белорусская компания отправила подарки Скарлетт Йоханссон и Лив Тайлер

Компания Mark Formelle разработала коллекцию маек «Из Беларуси с любовью» с разными принтами и разослала их мировым знаменитостям, чьи предки, по их версии, когда-то жили на территории нашей страны. «Ларри получил вашу майку и влюбился в нее», — написала жена американского журналиста Ларри Кинга, которому в том числе был отправлен подарок из Беларуси.



Майка с таким принтом отправилась в подарок журналисту Ларри Кингу. Фото предоставлено компанией Mark Formelle

Ларри Кинг — американец во втором поколении. Его мама приехала в Нью-Йорк из Минска в конце 20-х годов прошлого века.

Поблагодарил за подарок белорусов не только Ларри Кинг, но и Кирк Дуглас — представитель «золотой эры» Голливуда.

— Ваше письмо очень тронуло господина Дугласа. Он и миссис Дуглас наслаждаются новыми футболками, благодарят вас за такой осмысленный подарок и желают вам больших успехов, — написала ассистентка актера.



Компания отмечает, что Кирк Дуглас в своих мемуарах с гордостью вспоминал, что в детстве над его кроватью висели репродукции картин Марка Шагала. Mark Formelle отправили ему майку с принтом «а-ля Шагал»: над городом пролетают молодой Кирк с женой

Похожие майки с «личными принтами», связанными с Беларусью, компания разослала 15 звездам в Германию, Канаду и США. Среди адресатов — Скарлетт Йоханссон, Кирк Дуглас, Вайнона Райдер, Лиза Кудроу, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Уэйн Гретцки, Стив и Лив Тайлеры, Алекс и Анна Гальченюковы, Харрисон Форд. Предки всех этих людей, говорят в Mark Formelle, родом из Беларуси.



Майка для Вайноны Райдер

Майка для Джареда Кушнера

Майка для Харрисона Форда



Майка для Лизы Кудроу



Майка для Гвинет Пелтроу





Майка для Стивена и Лив Тайлер





Майка для Майкла Дугласа





Майка для Пауля Ландерса, гитариста группы Rammstein



Майка для Алекса и Анны Гальченюк



Майка для Ральфа Лорена

Майка для Скарлетт Йохансон

Майка для Уэйна Гретцки

Представители белорусской компании отметили, что работали в архивах, общались с жителями городов и деревень, откуда уехали предки голливудских звезд. В широкую продажу майки не поступят, но возможен предзаказ.

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