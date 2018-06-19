﻿ "Влюбился в вашу майку". Белорусская компания отправила подарки Скарлетт Йоханссон и Лив Тайлер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Влюбился в вашу майку". Белорусская компания отправила подарки Скарлетт Йоханссон и Лив Тайлер

20.06.2018 11:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Mark Formelle разработала коллекцию маек «Из Беларуси с любовью» с разными принтами и разослала их мировым знаменитостям, чьи предки, по их версии, когда-то жили на территории нашей страны. «Ларри получил вашу майку и влюбился в нее», — написала жена американского журналиста Ларри Кинга, которому в том числе был отправлен подарок из Беларуси.


Майка с таким принтом отправилась в подарок журналисту Ларри Кингу. Фото предоставлено компанией Mark Formelle

Ларри Кинг — американец во втором поколении. Его мама приехала в Нью-Йорк из Минска в конце 20-х годов прошлого века.

Поблагодарил за подарок белорусов не только Ларри Кинг, но и Кирк Дуглас — представитель «золотой эры» Голливуда.

— Ваше письмо очень тронуло господина Дугласа. Он и миссис Дуглас наслаждаются новыми футболками, благодарят вас за такой осмысленный подарок и желают вам больших успехов, — написала ассистентка актера.


Компания отмечает, что Кирк Дуглас в своих мемуарах с гордостью вспоминал, что в детстве над его кроватью висели репродукции картин Марка Шагала. Mark Formelle отправили ему майку с принтом «а-ля Шагал»: над городом пролетают молодой Кирк с женой

Похожие майки с «личными принтами», связанными с Беларусью, компания разослала 15 звездам в Германию, Канаду и США. Среди адресатов — Скарлетт Йоханссон, Кирк Дуглас, Вайнона Райдер, Лиза Кудроу, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Уэйн Гретцки, Стив и Лив Тайлеры, Алекс и Анна Гальченюковы, Харрисон Форд. Предки всех этих людей, говорят в Mark Formelle, родом из Беларуси.


Майка для Вайноны Райдер

Майка для Джареда Кушнера
 

Майка для Харрисона Форда


Майка для Лизы Кудроу


Майка для Гвинет Пелтроу


 

Майка для Стивена и Лив Тайлер


 

Майка для Майкла Дугласа


 

Майка для Пауля Ландерса, гитариста группы Rammstein


Майка для Алекса и Анны Гальченюк


Майка для Ральфа Лорена

Майка для Скарлетт Йохансон

Майка для Уэйна Гретцки

Представители белорусской компании отметили, что работали в архивах, общались с жителями городов и деревень, откуда уехали предки голливудских звезд. В широкую продажу майки не поступят, но возможен предзаказ.

Читайте также
Фото Жерара Депардье появилось на упаковках белорусских колбас
Фестиваль 21vek с Земфирой пройдет в Минске уже на следующих выходных! Купи билет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская компания разработала коллекцию маек "Из Беларуси с любовью" с разными принтами и разослала их мировым знаменитостям, чьи предки, по их версии, когда-то...
 
Новости дня
Новости разные
 
График отключения горячей воды в Минске в июле-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика