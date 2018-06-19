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Спасатели вытащили жеребёнка из колодца в Рогачёвском районе
Жеребёнок упал в колодец в деревне Сычман Рогачёвского района. Когда хозяин понял, что не сможет самостоятельно помочь животному, вызвал спасателей.
Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи хозяйственного пожарного рукава и верёвки извлекли бедолагу из колодца глубиной около 2 м. Жеребёнок не пострадал, сообщили в ведомстве.
Фото: МЧС
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Жеребёнок упал в колодец в деревне Сычман Рогачёвского района. Когда хозяин понял, что не сможет самостоятельно помочь животному, вызвал спасателей.
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