Спасатели вытащили жеребёнка из колодца в Рогачёвском районе

Жеребёнок упал в колодец в деревне Сычман Рогачёвского района. Когда хозяин понял, что не сможет самостоятельно помочь животному, вызвал спасателей.

Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи хозяйственного пожарного рукава и верёвки извлекли бедолагу из колодца глубиной около 2 м. Жеребёнок не пострадал, сообщили в ведомстве.

Фото: МЧС