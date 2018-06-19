Из-за открытия стадиона «Динамо» изменят график работы метро

Столичный метрополитен изменит интервал движения поездов в связи с открытием стадиона «Динамо» и проведением на нем культурно-массовых мероприятий 21-22 июня.

«В связи с проведением культурно-массовых мероприятий на стадионе «Динамо» интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях Минского метрополитена 21 июня 2018 года с 17.00 до 23.00 составит 2 минуты, 22 июня с 19.00 до 23.00 соответственно 3 минуты. 21 и 22 июня вестибюль №1 станции «Купаловская» (вход со стороны ул. К. Маркса) будет открыт для приема пассажиров с 7.00 до 23.00», - говорится в сообщении пресс-службы метро Минска.

Там также призывают жителей и гостей столицы в указанные дни заблаговременно приобретать билетную продукцию во избежание скопления пассажиров у билетных касс и экономии личного времени.