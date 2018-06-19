60 млн для колхозов: оправданная поддержка или безумие?

Что случилось?





государство поддержит 300 организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им в 2015 году Минским автомобильным и тракторным заводами . Лукашенко подписал указ №231, согласно которому





Для этого выделят кредиты на 60 млн белорусских рублей всего под 1% годовых со сроком погашения до начала 2021 года.





Откуда возникла задолженность?





Это самый интересный момент. В мае 2015-го генеральный директор МТЗ Федора Домотенко сообщил «Советской Белоруссии», что предприятие осуществило на внутренний рынок рекордную поставку — 2 780 тракторов.





Как это стало возможным? Руководитель намекнул, что решение по поставкам принималось на самом верху. Тракторы вручили колхозам с более чем льготными условиями: рассрочка платежа на 2-3 года, первоначальный взнос через полгода и всего 25%.





Но оказалось, что даже эти условия для многих оказались неподъемными.





Виноваты безответственные колхозы?





Вероятно, их мнение было далеко не главным. Можно даже допустить, что многим СПК новая техника и вовсе была не нужна или они осознавали, что она им не по карману.





В 2015 году МТЗ и МАЗ переживали кризис, экспорт их продукции значительно сократился, склады были забиты под завязку. На гигантах отечественной промышленности и в правительстве искали пути выхода.





Внушительные объемы продукции на МТЗ вынуждены были хранить под открытым небом. Видео 2016 года





Весной того года Александр Лукашенко рассказал в послании народу и парламенту: «Сегодня МАЗ просит от нас: возьмите госзаказ хотя бы на две тысячи на год».





Спустя год БелТА сообщает, что благодаря оказанной в 2015-м господдержке МАЗу удалось снизить запасы готовой продукции на складах.





Вполне вероятно, сверху в регионы спустили указание закупить новые тракторы и грузовики, и местные власти поспешили выполнить поручение.









Кто выиграл от решения поставлять продукцию МТЗ и МАЗа в колхозы?





Во-первых, сами гиганты промышленности, которые частично разгрузили склады и которые так или иначе – от колхозов или из бюджета – получили деньги за отгруженную продукцию.





Во-вторых, те колхозы, которые не рассчитались за поставки. Техникой они уже давно пользуются, а государство помогло им отсрочить платежи. Нельзя исключать, что спустя несколько лет им вновь не перенесут сроки выплат, а то и вовсе спишут долги.





Кто проиграл?





Прежде всего, налогоплательщики. Наши деньги в который раз использовали неэффективно, а спустя время может оказаться, что даже зарыли в землю.





Разочарованными также могут остаться те колхозы, которые расплатились за технику вовремя. Их безответственные коллеги и тракторы получили, и деньги сохранили.





Кроме того, нельзя не обратить внимание, как неровно была оказана бюджетная поддержка по регионам. Если в Минской и Витебской областях оказалось соответственно 94 и 87 сельхозорганизаций-должников, то в Гродненской и Гомельской – 22 и 20.





От порочной практики откажутся?





Конечно, нет. Лукашенко еще лет десять назад угрожал лишить убыточные колхозы бюджетной поддержки, но на практике действует совершенно иначе. Например, весной прошлого года он потребовал поставить новую технику сельскохозяйственным организациям без оплаты – под гарантии "губернаторов" и премьер-министра.