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Вандалы! Владельцы ресторана у Куропат намеренно выкупили именно эту землю и самовольно расширили участок за счет охранной зоны

20.06.2018 11:00 — Разное | Партизан  
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Первой хозяйкой земли под "Бульбашъ-холлом" была ипэшница, продавшая участок Зайдесу и компании.

Вандалы! Владельцы ресторана у Куропат намеренно выкупили именно эту землю и самовольно расширили участок за счет охранной зоны
Интерьер ресторана «Поедем, поедим»
Скандал вокруг ресторана «Поедем, поедим», построенного в непосредственной близости от Куропат, не утихает. Владельцы ресторана хранят молчание, однако их «группа поддержки» активно высказывается по теме, пишет Наша нива.

Один из тезисов, который продвигается в социальных сетях, — власть навязала инвесторам землю под ресторан, обещая впоследствии «решить» вопросы с охранной зоной.

В реальности эта версия не выдерживает никакой критики. Компания «БелРестИнвест», связанная с бизнесменом Леонидом Зайдесом, появилась в Куропатах не сразу.

Первой хозяйкой участка под строительство ресторан была индивидуальная предпринимательница Инна Лебедева (ИП ликвидирован в 2012 году).

Именно она в 2007 году заключила с государством договор об аренде земельного участка. Минский райисполком выделил ей участок площадью 0,84 гектара около Куропат на 100 лет с арендной платой 1000 долларов в год. Причем ограждение ресторана должно было находиться дальше от куропатского леса, чем сейчас.

Неизвестно, почему у Лебедевой дела пошли не очень успешно, но в 2009 году она решила продать право аренды участка. Вот тут и появилась компания «БелРестИнвест».


«Мои друзья купили недостроенный объект. И тогда эта стройка никого абсолютно не волновала. Я долго жил в Дроздово, проезжал рядом, видел, как там шло строительство. Ни одного пикета не было, все было спокойно. Это еще до 2010 года», — поясняет он.

Но в первой половине 2012 года «БелРестИнвест» намерено увеличил площадь под «Бульбашъ-Холл» (первоначальное наименование объекта), причем сразу на 40%. Для этого был подписан дополнительный договор с Минским райисполкомом.

Важный момент: инвестор получил дополнительно 0,34 гектара, из которых 0,31 гектара представляли собой «охранную зону недвижимых материальных историко-культурных ценностей». Это точная формулировка подписанного договора.


Тогда же, в 2012 году, активисты впервые узнали о строительстве рядом с Куропатами. В результате возмущения общественности открытие ресторана удалось отложить почти на 5 лет и изменить его название с «Бульбашъ-холла» на нейтральное.


Сейчас активисты требуют закрытия ресторана. Протестующие считают, что увеселительное заведение не может находиться в непосредственной близости от урочища, где массово расстреливали людей в 1930-е годы.

 
 
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Первой хозяйкой земли под "Бульбашъ-холлом" была ипэшница, продавшая участок Зайдесу и компании.
 
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