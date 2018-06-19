Россия впервые так близка к плей-офф чемпионата мира. После матча с Египтом страна гуляла до утра

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Накануне старта чемпионата мира сборную России записывали в аутсайдеры, но после двух сыгранных матчей команда Станислава Черчесова почти гарантировала себе место в плей-офф. Во вторник они обыграли Египет с гениальным Салахом в составе и напомнили огромной стране, что футбол здесь еще жив. SPORT.TUT.BY наблюдал, как россияне отчаянно болели за своих, вооружившись «усами надежды», царскими костюмами и триколорами, а потом отрывались на Невском проспекте так, словно Кубок мира уже у них в кармане.





Перед матчем на Крестовском острове Питер решил напомнить, кто здесь хозяин и обильно полил гостей из Африки дождем. Болельщики обеих стран подходили к стадиону в мокрых кроссовках, но отличном настроении.

















Весь вечер самой популярной среди местных поклонников футбола была кричалка «Россия, Россия!». Некоторые скептически замечали, что это лучшая иллюстрация отсутствия фан-культуры — ни песен, ни четверостиший о родной сборной и конкретных игроках. Другие говорили, что круче просто не придумаешь.









Дети просили родителей сфотографировать их с фараонами, пока не особо понимания, что значит надпись «Салах» на майке у 90 процентов иностранных дядей.









Фанатские компании россиян соревновались в изобретательности и умении преподнести себя. Одни гордо шагали в царских шубах (идеальная одежда для едва ли не морозного, хоть и летнего Питера), другие грациозно и бодро несли на головах кокошники и шапки-ушанки, третьи вовсе не прятали торс под одеждой, а разукрасили его в патриотических тонах.

















Матч Россия — Египет установил новый рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург» — 64 468 зрителей. Именно столько людей вживую зафиксировали, что российский футбол жив и готов навязывать борьбу гениям поколения, как, например, Мохаммед Салах.



































После игры зрители четко осознали: сборная России впервые может оказаться в плей-офф чемпионата мира. И Саудовская Аравия вряд ли сможет испортить вечернинку года.











Мысль о плей-офф чемпионата мира пока еще непривычна. Но это не значит, что такую новость рано отмечать. Тем более на дворе — лето и белые ночи.





















После полуночи центр Санкт-Петербурга словно заново пробудился. Машины сигналили обезумевшим прохожим. Люди обнимались и кричали: «Мы сделали это!».













Было полное ощущение того, что сборная не просто выиграла два первых матча мундиаля, но уже повесила на грудь золото чемпионата мира. Для болельщиков эти эмоции были равнозначны. Питер гулял, пил и от души праздновал.





















Около двух часов утра ОМОН спокойно, но настоятельно попросил бушующую толпу расходиться по домам. «Город должен засыпать», — объясняли они.





Но как это возможно, если даже египтяне в знак солидарности с всеобщим весельем начали накидывать на себя триколоры?







В эту ночь северная столица казалась идеальным местом для подобных побед. Именно здесь и должно было состояться такое празднование и перезагрузка сборной. Улицы Рубинштейна и Думская, на которых с огнями города традиционно просыпается мафия, ломились от гостей и желающих в тысячный раз громко и из последних сил крикнуть «Россия!».



