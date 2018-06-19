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Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро

20.06.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро
Фото из открытых источников

В соответствии с поправками, подать документы на визу можно будет максимум за полгода и минимум за 15 дней до даты поездки. Заполнить и подать заявку станет возможно в электронном виде.

Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро Едем в отпуск. Что надо знать белорусам о визах

Также будет согласован единый подход к выдаче многократных виз на срок от одного года до пяти лет – в зависимости от того, имеет ли заявитель «положительную визовую историю».

Среди прочих изменений предлагается увеличить стоимость визы, для того, «чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей». Ожидается, что цена визы составит 80 евро, а не 60, как сейчас. Для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, в частности, с соседней Россией, эта цена подрастет с 30 до 40 евро.

Напомним, Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Еще в 2017 году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе, однако пока соглашения, позволяющего уменьшить стоимость шенгенских виз для белорусов, нет. Если сторонам все же удастся в ближайшее время договориться, то шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.

 
 
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19 июня послы Евросоюза от имени Совета Евросоюза одобрили мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс. Далее эти изменения...
 
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