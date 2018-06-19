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Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро
20.06.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты
В соответствии с
Также будет согласован единый подход к выдаче многократных виз на срок от одного года до пяти лет – в зависимости от того, имеет ли заявитель «положительную визовую историю».
Среди прочих изменений предлагается увеличить стоимость визы, для того, «чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей». Ожидается, что цена визы составит 80 евро, а не 60, как сейчас. Для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, в частности, с соседней Россией, эта цена подрастет с 30 до 40 евро.
Напомним, Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Еще в 2017 году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе, однако пока соглашения, позволяющего уменьшить стоимость шенгенских виз для белорусов, нет. Если сторонам все же удастся в ближайшее время договориться, то шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.
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