Министерство информации запретило вещание еще трех телеканалов в Беларуси

Как сообщили представители Министерства информации, в связи с тем, что ни один оператор электросвязи не обратился в ведомство за продлением разрешений на распространение телепрограмм «English Club HD», «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб», данные телепрограммы исключаются из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение.

Теперь распространение указанных каналов запрещено на территории Беларуси. В Мининформе пояснили, что данное решение было принято исходя из постановления Совмина «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации».

В частности, в документе указано, что оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ. Если этого не происходит, телеканал исключается из белорусской сетки вещания.

Отметим, что с начала 2018 года это не первый случай, когда Мининформ запрещает распространение иностранных каналов на территории Беларуси. Так, из сетки вещания по разным причинам исчезли телеканалы «Дамский клуб», «Точка ТВ», «Раз ТВ».