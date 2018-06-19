На ЦТ по биологии записались ​27 тысяч абитуриентов

Испытание началось буквально несколько минут назад.

Предстоит ответить на вопросы по ботанике, зоологии, анатомии, генетике и экологии. Работы обещают проверить к концу месяца. Централизованные тестирования стартовали на минувшей неделе. Позади – испытания по русскому и белорусскому языкам, обществоведению и математике.