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На ЦТ по биологии записались 27 тысяч абитуриентов
Испытание началось буквально несколько минут назад.
Предстоит ответить на вопросы по ботанике, зоологии, анатомии, генетике и экологии. Работы обещают проверить к концу месяца. Централизованные тестирования стартовали на минувшей неделе. Позади – испытания по русскому и белорусскому языкам, обществоведению и математике.
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Испытание началось буквально несколько минут назад.
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