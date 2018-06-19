Игроки сборной Англии устроили гонки на надувных единорогах

В Интернете появились необычные фотографии из тренировочного лагеря сборной Англии. Игроки сборной провели время в бассейне и устроили гонки на надувных единорогах. Фотографии с шуточного соревнования опубликовал на своей страничке в Twetter полузащитник национальной сборной и «Манчестера Юнайтед» Джесси Лингард.

Так футболисты проводят свой выходной после победы над сборной Туниса со счётом 2:1. Кстати, трансляцию матча посмотрело больше людей, чем свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. 24 июня игроки сборной Англии проведут встречу с Панамой, а 28 июня – с Бельгией.