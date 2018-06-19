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Игроки сборной Англии устроили гонки на надувных единорогах
В Интернете появились необычные фотографии из тренировочного лагеря сборной Англии. Игроки сборной провели время в бассейне и устроили гонки на надувных единорогах. Фотографии с шуточного соревнования опубликовал на своей страничке в Twetter полузащитник национальной сборной и «Манчестера Юнайтед» Джесси Лингард.
Так футболисты проводят свой выходной после
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В Интернете появились необычные фотографии из тренировочного лагеря сборной Англии. Игроки сборной провели время в бассейне и устроили гонки на надувных...
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