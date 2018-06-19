Директор Большого театра: «В афише должны быть самые знаковые произведения»

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси - единственный, куда на большинство спектаклей обычно не достать билетов. Все чаще квитки бронируют иностранные гости, которые планируют поездку в Минск таким образом, чтобы обязательно попасть в Большой. Причем у них есть прекрасная возможность не только насладиться оперным и балетным искусством, но и посетить экскурсии, которые познакомят с закулисьем.

Как удалось добиться успехов в сфере классического искусства, которое считается элитным, «не для всех», а значит, неприбыльным? Какие спектакли в скором времени увидит публика? Готов ли Большой театр к экспериментам? Об этом и многом другом рассказал Владимир ГРИДЮШКО, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, 85-летие которого отмечается в нынешнем году.

- Действительно, посещаемость наших спектаклей очень высокая. В месяц мы показываем 30-35 постановок: 15% из них имеют стопроцентную посещаемость, больше половины - 90%, а на нескольких - двух-трех - заполняемость может составлять порядка 60%. В среднем получается 80%-ая заполняемость зала. Прежде всего раскупаются дорогие билеты, и на многие спектакли их действительно приобрести очень сложно. Нельзя сказать, что мы не работаем над этим. Есть целый комплекс проводимых мероприятий - под лежачий камень вода не течет.

Что любит публика

- Владимир Павлович, как строится репертуарная политика и как принимаются решения о том, какие постановки морально устарели, а какие обязательно должны появиться в афише?

- На заседаниях художественного совета мы регулярно обсуждаем план постановок на перспективу - те названия, к которым можно обратиться через несколько лет. В целом мы исходим из того, что в афише Большого театра оперы и балета обязательно должен быть «джентльменский набор» - самые знаковые и популярные произведения зарубежной и русской классики, а также национальные спектакли.

Если в мировом оперном рейтинге в первой тройке «Кармен», «Травиата» и «Богема», значит, они должны быть и в афише нашего театра. Оперную программу сложно представить без «Тоски» (в нынешнем году мы представили зрителям новую редакцию спектакля), «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Царской невесты», «Риголетто», «Аиды», «Набукко» и других произведений.

Балетная афиша немыслима без таких названий, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Корсар», «Жизель», современных постановок… Мы показываем спектакль «Лебединое озеро» больше двадцати раз в год - и всегда аншлаг!

Безусловно, театр должен знакомить зрителей с новыми оперными и балетными названиями. Сейчас мы готовим к выпуску спектакль «Саломея» Рихарда Штрауса. Осенью нас ожидает мировая премьера оперы-балета на основе двух произведений композитора - оперы «Саломея» и симфонической поэмы «Так говорил Заратустра». Это оригинальная идея главного режиссера Михаила Панджавидзе.

Из национальных произведений на сцене сегодня идут опера «Седая легенда», балет «Витовт». В октябре ожидается премьера балета «Анастасия», в основу которого положена история Анастасии Слуцкой. Либретто написал Анатолий Делендик - он же был автором сценария одноименного фильма. Прекрасную музыку создал известный композитор Вячеслав Кузнецов.

А к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое будем отмечать в 2019 году, мы намерены восстановить балет «Альпийская баллада». Этот спектакль в 1967 году поставил хореограф Отар Дадишкилиани, будучи главным балетмейстером театра. В 1968 году постановка была признана лучшим балетом в Советском Союзе, а музыка стала победителем Всесоюзного конкурса на создание новых музыкальных спектаклей. Благодаря премьере «Альпийской баллады» мы достойно отметим несколько юбилейных дат выдающихся деятелей национальной культуры - 95-летие писателя Василя Быкова, 90-летие композитора Евгения Глебова, 105-летие художника Евгения Чемодурова, который почти два десятилетия был главным художником театра. А еще поздравим юбиляра Отара Дадишкилиани с 95-летием!

В следующем году музыкальный мир отметит еще одну знаковую дату - 200-летний юбилей композитора Станислава Монюшко: зрителей ждут премьеры двух его произведений - балета «На постое» и оперы «Слово чести».

Важно признание

- Востребована ли сегодня экспериментальная сцена при театре?

- Конечно, ведь благодаря этому проекту растут наши молодые хореографы - пусть не по возрасту, а по стажу. Например, Ольга Костель сначала поставила балет «Метаморфозы», а потом на большой сцене у нее появился полномасштабный спектакль «Любовь и смерть» на музыку Полада Бюльбюль-оглы. Константин Кузнецов и Юлия Дятко начали с экспериментального балета «Зал ожидания», а потом на большой сцене поставили балет Сергея Кортеса «Кто я?». Или пришел как-то с идеей камерного оперного спектакля «Viva la mamma!» дирижер Иван Костяхин - пожалуйста! Если есть желание творить - мы считаем, что такую возможность необходимо предоставить!

- Как известно, люди искусства ранимы и для них очень важны похвала, звания…

- Мы прекрасно понимаем, как важно для артистов признание, и ежегодно достаточно большой список представляем к наградам. В нашем театре 13 народных артистов, 35 - заслуженных, 8 лауреатов Государственной премии, 3 кавалера ордена Франциска Скорины, почти 50 обладателей медали Франциска Скорины. А к 85-летию театра мы учредили памятные юбилейные медали и наградили ими более 100 человек, объявили нашим работникам благодарность.

Более того, один из банков - наш партнер - учредил пять денежных премий по 1000 долларов, которые ежегодно вручаются лучшим «Солисту оперы», «Солисту балета», «Артисту хора», «Артисту оркестра», «Артисту кордебалета».

- И еще, знаю, вы всегда благодарите артистов после спектакля.

- Я стараюсь обязательно зайти либо перед спектаклем - пожелать нашим солистам или приглашенным звездам, чтобы выступление прошло успешно, либо по окончании - поблагодарить за прекрасную работу. Не надо жалеть добрых слов - они очень важны для людей искусства. Иногда, бывает, не захожу, тогда артисты понимают: что-то не так. (Смеется.)

Всегда рады гостям

- Сложно ли молодым артистам попасть в Большой театр?

- Основная сложность только в том, что надо быть талантливым человеком. Лет восемь назад в театре была создана труппа стажеров из числа студентов выпускных курсов Академии музыки, чтобы у них была возможность адаптироваться к условиям работы, получить необходимый профессиональный опыт. По прошествии двух лет обучения в стажерской труппе мы подводим итоги: проводим прослушивания и с кем-то продолжаем сотрудничество, а кого-то не рекомендуем для дальнейшей работы в театре. Например, после недавних итоговых прослушиваний в труппу театра были зачислены три выпускника Академии музыки. Таким же образом у нас появляются артисты балета, хора, музыканты оркестра.

К слову, на Рождественском оперном форуме состоится премьера оперы «Дон Паскуале», в которой будут участвовать только стажеры.

- Зарубежные артисты в интервью всегда преисполнены восторга по поводу Большого театра…

- Они приезжают и сначала видят красоту внешнюю - какой еще театр мира имеет такую большую парковую зону площадью 84 тыс. м2? Внутри театра их поражают масштабность, золото, скульптуры… Но главное - гости здесь просто купаются во внимании. Мы всегда делаем все возможное, чтобы человек, приехавший в незнакомый город, чувствовал себя максимально комфортно. Прекрасное впечатление оставляет и белорусская публика - интеллигентная и дружелюбная. У нас такой менталитет: мы всегда демонстрируем по отношению к гостям радушие и теплоту. Это дорогого стоит.