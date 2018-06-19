Тема недели: Заседание ВГС Союзного государства в Минске

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоялось 19 июня в Минске во Дворце Независимости. Повестка дня включала около десятка пунктов. Среди них — программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы. Высший орган Союзного государства также рассмотрел вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин провели переговоры в узком составе. Они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Лукашенко заявил о необходимости устранения в торговле с Россией взаимных барьеров и изъятий

Об этом он заявил в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды, — сказал глава государства. — В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза. Думаю, что нам не следует это впредь делать, потому что мы в нашем союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют. Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас».

По словам Президента, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы.

Он обратил внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства. «Ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министерств и ведомств Беларуси и России», — сказал Александр Лукашенко.

Он попросил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту максимально глубоко вникать в суть и четко видеть баланс интересов сторон по вопросам, обсуждаемым на площадке Посткома. «Неделю назад я отдал распоряжение правительству, чтобы ни одни переговоры не проходили без участия руководителя нашего аппарата — Григория Рапоты — они должны быть в теме, в курсе дела. И неплохо будет, если наши спорные вопросы будут переноситься и на уровень Постоянного комитета, там обсуждаться со специалистами», — сказал Президент.

Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех вопросов по пересечению белорусско-российской границы

Глава государства отметил, что особая тема в союзном строительстве — это защита интересов граждан обеих стран. «Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. По крайней мере, мы продвинулись в союзе дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой», — сказал белорусский лидер.

«Хороший пример — в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы надо урегулировать», — заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что внешнеполитическое сотрудничество между Беларусью и Россией носит системный и многоплановый характер. Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга в международных организациях.

Министерства иностранных дел двух государств, реализуя согласованные программы, взаимодействуют весьма конструктивно, уверен белорусский лидер.

Лукашенко: межрегиональные связи остаются залогом успеха белорусско-российской интеграции

«Залогом успеха нашей интеграции остаются межрегиональные связи. Торгово-экономические отношения с Беларусью имеют 80 субъектов России. На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве. С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России. И очередной форум в октябре этого года пройдет в Могилеве», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко возобновил свое приглашение Президенту России Владимиру Путину посетить этот форум.

Президент Беларуси отметил, что жизнь не стоит на месте и требует постоянного движения вперед. Одним из ключевых пунктов сегодняшней повестки ВГС является утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на предстоящие пять лет. «В реализации приоритетных направлений должны быть задействованы все органы управления Союзного государства. Убежден, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, которые диктует нам международная ситуация. Именно такой подход соответствует принципам нашего интеграционного проекта», — резюмировал белорусский лидер.

Путин подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью

Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства подтвердил заинтересованность России в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью. Владимир Путин обратил внимание, что в следующем году страны будут отмечать 20-летие подписания договора о создании союза.

По мнению российского лидера, за прошедший период много удалось добиться — нарастить торгово-экономические, инвестиционные, научно-технологические, культурные, гуманитарные связи, а также укрепить договорно-правовую базу сотрудничества по всем направлениям.

Президент России считает, что дальнейшего расширения и диверсификации требует союзная торговля. Он констатировал, что в прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть — плюс 23,5% — и достиг $32,4 млрд. В нынешнем году также наблюдается прирост торговли между Беларусью и Россией.

«Нам вполне под силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд», — заявил Владимир Путин.

Он также сказал, что объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $3,9 млрд. В свою очередь белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $620 млн.

Глава российского государства считает важным улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую и кредитную, налоговую политику, продолжить гармонизацию нормативного регулирования. Он считает необходимым предпринять дополнительные шаги для расширения промышленной кооперации между Беларусью и Россией.

Путин видит хорошие возможности для укрепления сотрудничества с Беларусью в энергетике

Российский лидер остановился на перспективных для Беларуси и России проектах. В частности, он обратил внимание на то, что российские компании сооружают в Беларуси завод по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности. «Возводим фабрику строительных материалов, предприятия по переработке зерновых. И это проекты на сумму около $480 млн», — сказал он.

По мнению Владимира Путина, большие перспективы имеются именно в сфере энергетики. Он обратил внимание на то, что в конце следующего года состоится запуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, а в 2020-м — второго энергоблока. «Объем российских капиталовложений в строительство станции составил $10 млрд», — подчеркнул российский лидер.

Он также сказал, что Беларусь и Россия реализуют совместные проекты по модернизации газотранспортной системы. Россия до 2020 года инвестирует около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода «Ямал — Европа».

Президент России также выразил мнение, что обеим сторонам необходимо приложить больше усилий для того, чтобы увеличить выпуск наукоемкой продукции.

«Важно стимулировать российский и белорусский бизнес для более энергичного внедрения инноваций в реальный сектор экономики, поощрять ученых и специалистов к внедрению новых технологий», — заявил он.

Владимир Путин отметил, что именно для этого учреждается новая премия в области науки и техники.

Он также подчеркнул важность межрегионального белорусско-российского взаимодействия и предстоящего осенью V Форума регионов Беларуси и России. Президент ожидает, что по итогам этой важной межрегиональной встречи будут запущены новые инициативы. Владимир Путин сказал, что традиционно главы государств Беларуси и России посещают данное мероприятие и планируют это сделать в нынешнем году.

Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов

Об этом по итогам состоявшихся переговоров заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета», — заявил белорусский лидер.

По его словам, стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества.

«Для устойчивого развития наших стран и повышения уровня благосостояния народов будет задействован весь потенциал Союзного государства», — сказал Президент.

«Убежден, что нам сегодня удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Беларуси и России», — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул особый статус формата ВГС. «Наверное, нигде ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим», — сказал белорусский лидер.

На заседании ВГС были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов и наращивания взаимодействия в экономической сфере.

«Наш проект является устойчивой платформой для укрепления белорусско-российских отношений. Главная цель остается неизменной — ускорение темпов социально-экономического развития двух государств и улучшение жизни наших народов», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что в прошлом году и в начале текущего года стороны вышли на стабильную траекторию роста взаимного товарооборота. «Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе за счет создания равной конкурентной среды. И мы этой теме сегодня посвятили основное наше время», — сказал он.

Важным элементом прошедших переговоров стало рассмотрение Приоритетных направлений развития Союзного государства на предстоящие пять лет. Одним из ключевых инструментов достижения зафиксированных в этом документе целей является повышение системного взаимодействия профильных организаций Беларуси и России. Эта задача возложена на Постоянный комитет Союзного государства.

Пристальное внимание было также уделено межрегиональному сотрудничеству как важнейшему компоненту двусторонних связей. Александр Лукашенко привел данные, что 80 субъектов России поддерживают торгово-экономические отношения с Беларусью. На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве.

Президент напомнил, что в октябре в Могилеве состоится V Форум регионов Беларуси и России. Посетить это значимое для развития двусторонних отношений мероприятие приглашен и Президент России Владимир Путин.

«Мы также говорили о важности координации работы внешнеполитических ведомств. Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях. Так будет всегда», — заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что сохраняет свою важность и реализация Программы согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. «Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам», — сказал он.

ВГС Союзного государства утвердил программу согласованных действий во внешней политике на 2018-2019 годы

В программе, представленной министерствами иностранных дел Беларуси и России, сохранена преемственность. Страны и далее продолжат углублять двустороннее взаимодействие на пространстве СНГ и ОДКБ. Речь также идет о таких направлениях, как формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Беларуси и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том числе международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей, транснациональной преступностью.

Одним из важнейших векторов сотрудничества в программе определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства.

Особое внимание уделено оказанию дипломатического сопровождения деятельности ЕАЭС, повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства союза и китайского проекта «Один пояс и один путь».

Программа позволяет вести активный системный диалог сторон по наиболее важным проблемам международных отношений и координировать усилия во внешней политике, в том числе по основным вопросам повестки дня МАГАТЭ на сессиях Совета управляющих агентства, а также взаимодействия при согласовании резолюций и решений сессий Генеральной конференции МАГАТЭ.

Утверждены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годы

Приоритетными направлениями и первоочередными задачами определены проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства.

Предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению административных барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования, развитию объединенной транспортной системы и формированию единого топливно-энергетического рынка.

Как отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, совершенно очевидно, что для движения вперед необходимо еще много сделать по целому ряду направлений. «В их числе и продолжение усилий по снятию барьеров и ограничений во взаимной торговле, и реализация согласованной промышленной политики, и развитие агропромышленного комплекса, и формирование единого топливно-энергетического комплекса, и создание единого миграционного пространства», — сказал он.





Названы обладатели премий СГ по литературе и искусству за 2017-2018 годы

Обладатели премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы определены на заседании Высшего государственного совета в Минске.

Премии присуждены композитору народному артисту России Олегу Иванову, авторскому коллективу в составе дирижера народного артиста России Валерия Полянского и заслуженного работника культуры РФ Александра Шанина, балетмейстеру народному артисту СССР Валентину Елизарьеву.

Премия Союзного государства по науке и технике учреждена на ВГС в Минске

Премия Союзного государства в области науки и техники учреждена на заседании Высшего государственного совета в Минске.

Премия будет присуждаться гражданам Беларуси и России за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения один раз в два года, начиная с 2019 года. Она будет приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. Размер премии составит 5 млн российских рублей по аналогии с премией в области литературы и искусства.

Решение о присуждении премии будет принимать ВГС. Она призвана стать стимулом для научной деятельности, создавать благоприятные условия для новых открытий и достижений.