Безопасно ли пить квас, которым торгуют на улице? У санстанции нет однозначного ответа на этот вопрос, пишет « СБ. Беларусь сегодня ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Результатами проверки объектов торговли и общественного питания с изданием поделился Игорь Цейтин, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

— Нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия установлены в 97% проверенных объектах.

Больше всего у врачей-гигиенистов вопросов к тем условиям, в которых продают напитки. Соблюсти личную гигиену продавцам не так уж просто: куда сходить в туалет, где помыть руки? Да и элементарных бактерицидных салфеток замечено не было. Квас в кегах, пластиковые стаканчики нередко хранились прямо на пыльном полу. Не на каждой этикетке были сведения о продукции, а некоторые продавцы и вовсе не смогли предъявить документы, подтверждающие качество и безопасность их товара. Эпидемиологи вынесли семь предписаний об изъятии напитка общим объемом 425 литров. Одна точка получила предписание приостановить работу.

Такую оценку торговых объектов сейчас проводят санэпидемстанции по всей стране, отмечает «СБ. Беларусь сегодня».