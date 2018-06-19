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В Слуцке появился новый микрорайон

20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Слуцке появился новый микрорайон
Границы нового микрорайона
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Слуцкий районный Совет депутатов выделил в Слуцке новый микрорайон. И назвал его «микрорайон Заре’чный» (на русском языке) и «мікрараён Зарэ’чны» (на белорусском языке).

Новый микрорайон разграничен поймой реки Случь, улицей Максима Богдановича и микрорайоном индивидуальной жилой застройки «Новодворцы», сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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