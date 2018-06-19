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«Не заметил». В Весее под колёса машины попал скутерист
20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
58-летний житель деревни Мелешки за рулём Ford не заметил скутериста и, выезжая со второстепенной дороги на главную, сбил его. Водитель скутера получил несколько ушибов, помощь медиков ему не понадобилась.
Об этом рассказал «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.
ДТП произошло вчера, 19 июня, около 8 утра на повороте на деревню Берёзовка. Водитель скутера — житель Весеи — ехал со стороны Стародорожского района по главной дороге.
Оба водителя были трезвые.
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