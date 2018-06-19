​Минское метро изменит интервал движения поездов из-за открытия стадиона «Динамо»

В Минске 21-22 июня будет изменён интервал движения поездов метро на обеих линиях, сообщает Минский метрополитен.

Изменения связаны с тем, что на стадионе «Динамо» будут проводиться культурно-массовые мероприятия в честь его открытия.

Таким образом, интервал между поездами 21 июня с 17:00 до 23:00 будет 2 минуты, 22 июня с 19:00 до 23:00 – 3 минуты.

Кроме того, для удобства пассажиров вестибюль станции метро «Купаловская», вход в который находится на улице К. Маркса, 21 и 22 июня будет открыт с 07:00 утра и до 23:00 вечера.

Столичный метрополитен призывает заранее приобрести билетную продукцию в указанные дни, с целью во избежание скопления пассажиров у билетных касс.