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Впервые стала мамой в 43 года: актриса Ева Лонгория родила сына
19 июня Ева Лонгория и ее супруг 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон
Всю беременность Ева вела активный образ жизни: она много работала, снималась для глянца, устраивала вечеринки, выходила в свет и не отказывалась от шпилек даже на восьмом месяце. При этом актриса
Напомним, Ева Лонгория вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Актриса откладывала материнство, потому что, по ее словам, мечтала родить от любимого человека.
Белорусским зрителям Лонгория знакома в основном по сериалу «Отчаянные домохозяйки» и второстепенным ролям в полнометражных фильмах, например, «Секретная служба Санта-Клауса».
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19 июня Ева Лонгория родила сына Сантьяго в клинике Лос-Анджелеса.
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