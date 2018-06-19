Впервые стала мамой в 43 года: актриса Ева Лонгория родила сына

19 июня Ева Лонгория и ее супруг 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон стали родителями . У пары появился на свет сын Сантьяго, это случилось в клинике в Лос-Анджелесе. Для Лонгории Сантьяго — первый ребенок, а вот у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака.



Фото: East News, Hola

Всю беременность Ева вела активный образ жизни: она много работала, снималась для глянца, устраивала вечеринки, выходила в свет и не отказывалась от шпилек даже на восьмом месяце. При этом актриса признавалась , что чувствует себя некомфортно: «Я очень много сплю, и мне тяжело дышать. Но я продолжаю много работать, занимаюсь йогой, акваэробикой, ходьбой и делаю массаж».



Фото: Legion-Media

Напомним, Ева Лонгория вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Актриса откладывала материнство, потому что, по ее словам, мечтала родить от любимого человека.

Белорусским зрителям Лонгория знакома в основном по сериалу «Отчаянные домохозяйки» и второстепенным ролям в полнометражных фильмах, например, «Секретная служба Санта-Клауса».

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