Дзержинский РОЧС: безопасность на воде

Дзержинский РОЧС о безопасности на воде.

По данным ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоемах погибает большое количество людей:

2009 - 838 человек, в том числе 74 ребенка;

2010 - 1313 человек, в том числе 82 ребенка;

2011 - 730 человек, в том числе 42 ребенка;

2012 - 705 человек, в том числе 51 ребенок;

2013 – 571 человек, в том числе 34 ребенка;

2014 – 625 человек, в том числе 36 детей;

2015 – 431человек, в том числе 31 ребенок;

2016 – 376 человека, в том числе 26 детей;

2017 – 374 человека. В том числе 25 детей.

По состоянию на июнь 2018 года на водных объектах Республики Беларусь погибло 83 человека, из них 8 несовершеннолетних. При купании погибло 8 человек, из них 1 ребенок.

Спасено 61 человек, из них 16 несовершеннолетних.

Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 6166 человек, из них 937 несовершеннолетних.

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните, купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.





Каждый из владельцев маломерного судна должен понимать, что подходить к отдыху на водных объектах нужно разумно. Не следует забывать об осторожности, помнить, что соблюдение всех необходимых требований при эксплуатации маломерного судна поможет сохранить жизнь и приятный отдых не будет омрачён трагическими последствиями.



Нарушение правил поведения при купании может привести к различным несчастным случаям. Одной из причин которых является неумение плавать. Попав на глубокое место, человек начинает паниковать, барахтаться и, потеряв силы, тонет. Зачастую «плохо плавающие» заплывают далеко от берега и, в итоге, не рассчитав своих сил, погибают. Но и умение плавать – ещё не гарантия безопасности на воде. Открытый водоём – это всегда риск. Многие отдыхающие любят испробовать свои силы, устраивая соревнования по преодолению расстояния от одного берега к другому. При этом рассчитать свои силы может далеко не каждый.

Купальщики на матрасах – отдельная головная боль для спасателей. Главной угрозой для "матрасников" является так называемый "отжимной" ветер, который внезапно меняет направление и начинает дуть с берега на середину водного объекта, где, как правило, максимальная глубина. Особую группу риска составляют большие надувные матрасы китайского производства, которые активно продают на рынках и в супермаркетах. Их сдувает быстрее других, и при сильном ветре горе-пловец может вовсе исчезнуть из поля зрения отдыхающих на берегу всего за 15 — 20 минут. Поэтому использовать надувные матрасы все же лучше по прямому назначению – для сна и отдыха. Несмотря на предупреждения об опасности использования таких "плавсредств", туристы с упорством каждый год игнорируют их и регулярно пополняют сводки происшествий.



Как видно из приведенных примеров, чтобы отдых на воде был безопасным, необходимо соблюдать правила безопасного поведения:

– купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

– перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;

– входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;

– никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

– не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

– опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;

– не подавайте ложных сигналов бедствия;

– помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.

Что касается рыбаков, собираясь порыбачить летом, следует придерживаться некоторых рекомендаций, которые помогут обеспечить личную безопасность на водоемах и беспроблемно провести время, занимаясь любимым занятием:

– необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, если он неблагоприятный, лучше отказаться от рыбалки и остаться дома;

– выбирать место рыбалки стоит из тех, которые рыбак хорошо знает и уже изучил во время предыдущих посещений;

– рыбача со спиннингом, не стоит забираться на находящиеся на берегу или в воде валуны, стараясь обеспечить дальний заброс приманки – обычно такие места очень скользкие и могут привести к падениям, ушибам, травмам;

– с собой всегда нужно брать на рыбалку походную аптечку;

– при использовании на рыбалке лодки: ее необходимо предварительно проверить на исправность, укомплектовать спасательными поясами и жилетами;

– следует также соблюдать правило: даже при наличии спасательных средств на лодку нельзя брать людей, которые не умеют плавать.







Хочется сделать особый акцент на безопасности детей. Водоемы являются одним из самых любимых мест развлечения у детей. Их практически невозможно оттащить от воды, всякие запреты не работают. Поэтому, осторожность на воде - это не требования спасателей, не чрезмерная бдительность или чья-то перестраховка – это, прежде всего, необходимость.

Подростки порой ведут себя слишком беспечно, по-взрослому самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. А в это время взрослые не считают нужным контролировать, где их дети, как они проводят своё свободное время.

Если вы отдыхаете вместе с ребенком у водоема, не лишним будет еще раз напомнить правила, которые должны соблюдаться неукоснительно:

– купайтесь только в специально оборудованных для этого местах, лучше в утренние часы;

– проверьте, нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов;

– не оставляйте без присмотра ребенка, даже если он просто играет на берегу; постарайтесь среди большого количества ребятишек научиться отличать своего, поверьте, сделать это совсем непросто;

– входите в воду с ребенком постепенно, резкое погружение может спровоцировать сбой сердцебиения и судороги;

– расскажите ребенку об опасности игр на воде, объясните, что нельзя хватать за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.





Говоря об отдыхе у водоемов, нельзя не сказать о надувных игрушках, матрасах, которые родители покупают для детей. Многие ошибочно считают, что надувные круги и игрушки для плавания задуманы именно для защиты ребёнка во время нахождения в воде. Но на самом деле, как показывает практика, надувные игрушки созданы скорее для удовольствия, чем для защиты. Особенно опасны игрушки, используя которые ребёнок не может контролировать своё положение. Например, такие как дельфины, самолёты, крокодилы и прочие, на которых ребёнок садится сверху. Ведь если игрушка перевернётся, ему будет сложно вернуться в исходное положение без посторонней помощи и ребёнок может утонуть. Взрослым важно помнить, что ни в коем случае нельзя разрешать детям заплывать на надувных кругах, матрасах и игрушках на глубину, где ребёнок уже не может достать дно ногами. Надувная игрушка может выскользнуть из рук, сдуться по какой-либо причине и ребёнок окажется в воде. Запомните: надувные матрасы, игрушки и круги предназначены для отдыха на берегу, а не для плавания.

Еще один важный момент, на котором стоит остановиться – это надувные бассейны, ванны с водой, искусственные водоемы. Кажется, ничего страшного не может случиться с малышом, плавающим, например, в надувном бассейне, если вы буквально на несколько минут отлучитесь поговорить по телефону, сходить за напитком или мороженым. Но, малышу достаточно нескольких секунд, чтобы попав в воду захлебнуться. Не стоит забывать об этом.



