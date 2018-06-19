На ОАО «Савушкин продукт» будут проверять речевую систему оповещения о химической аварии

26 июня 2018 года в ОАО «Савушкин продукт» будет проводиться проверка речевой системы оповещения о химической аварии.



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Предприятие по производству молочной продукции относится к категории повышенной опасности: в технологических процессах применяются опасные химические вещества, в частности аммиак.

Руководство ОАО «Савушкин продукт» обращается к брестчанам с просьбой оповестить близких и знакомых о запланированной проверке оборудования.