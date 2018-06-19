﻿ В путь длиною 537 километров. Паломничество Пинской епархии Католической церкви в Будслав . 21.by
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В путь длиною 537 километров. Паломничество Пинской епархии Католической церкви в Будслав

20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оно стартовало 16 июня в Бресте. В 16-ти дневный путь отправилось 84 человека. Самому маленькому пилигриму – всего три месяца. Он, конечно, будет передвигаться в коляске.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56563.php

В путь длиною 537 километров. Паломничество Пинской епархии Католической церкви в Будслав

По пути к группе присоединяются верующие из других городов и сел. Паломники уже сделали остановки в Жабинке, Кобрине, Луке, Березе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56563.php

В путь длиною 537 километров. Паломничество Пинской епархии Католической церкви в Будслав

Дальше их путь с духовными песнопениями продолжается в направлении Барановичей.

 
Теги: Брест
 
 
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Оно стартовало 16 июня в Бресте. В 16-ти дневный путь отправилось 84 человека. Самому маленькому пилигриму – всего три месяца. Он, конечно, будет передвигаться в...
 
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