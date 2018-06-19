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В путь длиною 537 километров. Паломничество Пинской епархии Католической церкви в Будслав
20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест
Оно стартовало 16 июня в Бресте. В 16-ти дневный путь отправилось 84 человека. Самому маленькому пилигриму – всего три месяца. Он, конечно, будет передвигаться в коляске.
По пути к группе присоединяются верующие из других городов и сел. Паломники уже сделали остановки в Жабинке, Кобрине, Луке, Березе.
Дальше их путь с духовными песнопениями продолжается в направлении Барановичей.
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Оно стартовало 16 июня в Бресте. В 16-ти дневный путь отправилось 84 человека. Самому маленькому пилигриму – всего три месяца. Он, конечно, будет передвигаться в...
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