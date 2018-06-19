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А как же дачники?! На БТ объяснили, почему ЧМ по футболу идет на спортивном, а не на первом
20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест
Большинство матчей чемпионата мира по футболу показывают на «Беларусь 5», а дачные и деревенские антенны чаще всего тянут лишь «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 3». У дачников вопрос: «Почему нельзя перенести трансляцию на какой-то из этих каналов?» В Белтелерадиокомпании поясняют: поскольку все 64 матча чемпионата идут в прямом эфире, это сделано для удобства болельщиков и телезрителей.
У дачников сейчас серьезная проблема. Во многих загородных домах телеканал «Беларусь 5» не идет, а именно по нему показывают ЧМ по футболу.
— У наших дачных болельщиков огромная проблема: посмотреть футбол они могут только в Минске, а ведь сейчас самый сезон — все живут на дачах, — рассказывает минчанка, чья дача находится в 10 километрах от Минска.
В пресс-службе главного медиахолдинга страны рассказывают, что c 1 июня 2015 года «Беларусь 5» входит в обязательный общедоступный пакет телеканалов.
— Если у дачника он не идет, значит, у него цифровая приставка DVB-T, а необходима DVB-T2, — поясняет Светлана Смолонская-Красковская, руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании.
При этом собеседница напоминает: часть матчей
— Но сейчас-то матчи чемпионата показывают именно по «Беларусь 5»!
— Вполне логично, что такой крупный международный форум, как чемпионат мира, показывает специальный спортивный канал медиахолдинга. Концепция вещания канала «Беларусь 5» такова, что на время каких-либо состязаний, например, ЧМ или Олимпийских игр, телеканал становится футбольным, хоккейным или олимпийским соответственно, — говорит Светлана Смолонская-Красковская. — Это сделано для удобства болельщиков и телезрителей. Ведь все 64 матча чемпионата у нас идут в прямом эфире. На «Беларусь 1» это сделать невозможно.
Для примера: Олимпиада в Пхенчхане тоже шла по «Беларусь 5». Однако на «Беларусь 1» показывали церемонии открытия и закрытия, а на «Беларусь 2» — старты белорусов.
— А где покажут финал чемпионата?
— Финал будет идти 15 июля в 17.50 на «Беларусь 5».
В качестве альтернативы Светлана Смолонская-Красковская рекомендует дачникам смотреть матчи online и в записи на официальном сайте Белтелерадиокомпании —
Кстати, в России, вечерние матчи транслирует не только спортивный, но и основные каналы. Например, матч Росия — Египет показывает телеканал «Россия», игру Испания — Иран — 1-й канал.
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Большинство матчей чемпионата мира по футболу показывают на «Беларусь 5», а дачные и деревенские антенны чаще всего тянут лишь «Беларусь 1», «Беларусь 2» и...
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