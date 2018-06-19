«БрестПолуМарафон» пройдет в Бресте 24 июня. Какие улицы перекроют и как долго?

24 июня в Бресте состоится Международный легкоатлетический пробег «БрестПолуМарафон» на участке дороги по Берестейскому шоссе от пересечения с проспектом Машерова, по Варшавскому шоссе, по бульвару Шевченко, по проспекту Машерова от пересечения с бульваром Шевченко до пересечения с Берестейским шоссе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56561.php

Читать полностью в источнике с фото:





В этой связи с 08.30 до 12.00 на участке дороги по улице Зубачева от пересечения с проспектом Машерова, по Берестейскому шоссе, по Варшавскому шоссе по четной стороне до пересечения с улицей 28 июля, по бульвару Шевченко по нечетной стороне, по проспекту Машерова от пересечения с бульваром Шевченко до пересечения с улицей Зубачева будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин.