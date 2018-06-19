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«БрестПолуМарафон» пройдет в Бресте 24 июня. Какие улицы перекроют и как долго?
20.06.2018 13:06 — Разное | Виртуальный Брест
24 июня в Бресте состоится Международный легкоатлетический пробег «БрестПолуМарафон» на участке дороги по Берестейскому шоссе от пересечения с проспектом Машерова, по Варшавскому шоссе, по бульвару Шевченко, по проспекту Машерова от пересечения с бульваром Шевченко до пересечения с Берестейским шоссе.
В этой связи с 08.30 до 12.00 на участке дороги по улице Зубачева от пересечения с проспектом Машерова, по Берестейскому шоссе, по Варшавскому шоссе по четной стороне до пересечения с улицей 28 июля, по бульвару Шевченко по нечетной стороне, по проспекту Машерова от пересечения с бульваром Шевченко до пересечения с улицей Зубачева будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин.
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24 июня в Бресте состоится Международный легкоатлетический пробег «БрестПолуМарафон» на участке дороги по Берестейскому шоссе от пересечения с проспектом...
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